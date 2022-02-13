Один из самых опасных участков: как проходили учения подразделений МВД возле Крыма

Вблизи временно оккупированного Крыма прошли масштабные учения. Речь шла о 1 300 правоохранителях, тяжелой технике и вертолетах.

Именно этот участок один из самых опасных, потому что граница с оккупированной территорией, где кремлевская армада постоянно растет, близко. Отточить мастерство, противодействовать вражеским силам в пограничном Каланчаке взялись подразделения Министерства внутренних дел, сообщает 24 канал.

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Первый этап учений

За тактико-специальными учениями наблюдали не только командование и пресса. Убедился в прочности подразделений президент Владимир Зеленский.

"Именно так должно было работать наше государство в 2014 году. Потому что мы с вами понимаем, что любое наступление, любая оккупация начнется с дестабилизации внутри государства", – сказал президент.

По легенде учений на дамбе Северокрымского канала устроили провокацию. Вражеские силы готовились взорвать дамбу. Силовики сорвали планы противника, а всех дестабилизаторов задержали.

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Во время учений украинская полиция демонстрировала скандинавскую методику, когда правоохранители действуют без оружия.

"Мы еще раз отработали ту систему, скандинавскую систему работы и борьбы с массовыми беспорядками. Для нашего личного состава это дополнительное средство обучения, дополнительный источник знаний и умений", – рассказал Артем Васильков, командир батальона Нацгвардии.

Второй этап учений

Второй этап учений проходит в самом поселке. По легенде учений неизвестные пытались захватить админздание.

Мы не допустим дестабилизации внутри нашей страны, что бы где ни происходило,

– сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

За учениями наблюдали местные жители. Из-за тревожных новостей они изрядно обеспокоены, но объяснили: такие учения их успокаивают.

Маневры на этом участке необходимы, ведь в Крыму враг постоянно скапливает вооружение и аналитики разных стран неоднократно заявляли, что это направление могут использовать для наступления.

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Если армия даст отпор оружием, то дело правоохранителей противодействовать гражданским провокаторам. Таким, которых украинцы уже видели в 2014 году, когда проплаченные Кремлем псевдоактивисты подстрекали к антиукраинским митингам и захватывали админздания.