Саме ця ділянка одна з найнебезпечніших, бо межа з окупованою територією, де кремлівська армада повсякчас росте, близько. Тож відточити майстерність, протидіяти ворожим силам у прикордонному Каланчаку взялися підрозділи Міністерства внутрішніх справ, повідомляє 24 канал.

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Перший етап навчань

За тактико-спеціальними навчаннями спостерігали не лише командування та преса. Переконався у міцності підрозділів президент Володимир Зеленський.

"Саме так повинна була працювати наша держава у 2014 році. Тому що ми з вами розуміємо, що будь-який наступ, будь-яка окупація почнеться з дестабілізації всередині держави", – сказав президент.

За легендою навчань, на дамбі Північнокримського каналу влаштували провокацію. Ворожі сили готувалися підірвати дамбу. Силовики зірвали плани ворога, а усіх дестабілізаторів затримали.

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Під час навчань українська поліція демонструвала скандинавську методику, коли правоохоронці діють без зброї.

"Ми ще раз відпрацювали ту систему, скандинавську систему роботи і боротьби з масовими заворушеннями. Для нашого особового складу це додатковий засіб навчання, додаткове джерело знань і вмінь", – розповів Артем Васильків, командир батальйону Нацгвардії.

Другий етап навчань

Другий етап навчань відбувається в самому селищі. За легендою навчань, невідомі намагалися захопити адмінбудівлю.

Ми не допустимо дестабілізації всередині нашої країни, що б де не відбувалося,

– сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За навчаннями спостерігали місцеві жителі. Через тривожні новини вони неабияк спантеличені, але пояснили: такі навчання їх заспокоюють.

Маневри на цій ділянці неабияк необхідні, адже у Криму ворог постійно скупчує озброєння й аналітики різних країн неодноразово заявляли, що цей напрямок можуть використати для наступу.

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Якщо армія дасть відсіч зброєю, то справа правоохоронців протидіяти цивільним провокаторам. Таким, яких українці вже бачили у 2014 році, коли проплачені Кремлем псевдоактивісти підбурювали до антиукраїнських мітингів та захоплювали адмінбудівлі.