Один из самых трагических дней: жители Александрии простились с погибшими в аэропорту воинами

18 апреля 2022 , 12:43
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Сергей Кузьменко

Россияне 15 апреля нанесли ракетный удар по аэропорту города Александрии в Кировоградской области.

К сожалению, в результате удара были и погибшие, и пострадавшие. Медики и спасатели всю ночь боролись за жизнь людей.

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Мэр города Александрии Сергей Кузьменко сказал, что сегодняшний день – один из самых трагических жителей.

Сегодня в истории города – один из самых трагических дней. В ту ночь 15 апреля мы все хотели найти ребят живыми. Однако, произошло иначе,
– написал Кузьменко.

18 апреля на прощание с украинскими бойцами, погибшими в результате вражеского авиаудара, пришли тысячи человек.

Кузьменко сообщил информацию о 6 погибших военных:

  • Александр Приведенный, 53 года;
  • Денис Карпенко, 25 лет;
  • Анатолий Назаренко, 36 лет;
  • Максим Мельничек, 39 лет;
  • Николай Воложский, 25 лет;
  • Олег Заболотный, 41 год.

В 10:00 в доме культуры "Светлопольский" прошло прощание с украинскими бойцами, которые в ту ужасную ночь были в аэропорту Александрии.

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Автор: Марта Пономаренко