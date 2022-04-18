Один из самых трагических дней: жители Александрии простились с погибшими в аэропорту воинами

Россияне 15 апреля нанесли ракетный удар по аэропорту города Александрии в Кировоградской области.

К сожалению, в результате удара были и погибшие, и пострадавшие. Медики и спасатели всю ночь боролись за жизнь людей.

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Мэр города Александрии Сергей Кузьменко сказал, что сегодняшний день – один из самых трагических жителей.

Сегодня в истории города – один из самых трагических дней. В ту ночь 15 апреля мы все хотели найти ребят живыми. Однако, произошло иначе,

– написал Кузьменко.

18 апреля на прощание с украинскими бойцами, погибшими в результате вражеского авиаудара, пришли тысячи человек.

Кузьменко сообщил информацию о 6 погибших военных:

Александр Приведенный, 53 года;

Денис Карпенко, 25 лет;

Анатолий Назаренко, 36 лет;

Максим Мельничек, 39 лет;

Николай Воложский, 25 лет;

Олег Заболотный, 41 год.

В 10:00 в доме культуры "Светлопольский" прошло прощание с украинскими бойцами, которые в ту ужасную ночь были в аэропорту Александрии.

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