Один из самых трагических дней: жители Александрии простились с погибшими в аэропорту воинами
Источник:Сергей Кузьменко
Россияне 15 апреля нанесли ракетный удар по аэропорту города Александрии в Кировоградской области.
К сожалению, в результате удара были и погибшие, и пострадавшие. Медики и спасатели всю ночь боролись за жизнь людей.
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Мэр города Александрии Сергей Кузьменко сказал, что сегодняшний день – один из самых трагических жителей.
Сегодня в истории города – один из самых трагических дней. В ту ночь 15 апреля мы все хотели найти ребят живыми. Однако, произошло иначе,
– написал Кузьменко.
18 апреля на прощание с украинскими бойцами, погибшими в результате вражеского авиаудара, пришли тысячи человек.
Кузьменко сообщил информацию о 6 погибших военных:
- Александр Приведенный, 53 года;
- Денис Карпенко, 25 лет;
- Анатолий Назаренко, 36 лет;
- Максим Мельничек, 39 лет;
- Николай Воложский, 25 лет;
- Олег Заболотный, 41 год.
В 10:00 в доме культуры "Светлопольский" прошло прощание с украинскими бойцами, которые в ту ужасную ночь были в аэропорту Александрии.
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