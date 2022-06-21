Один из топовых запросов, который есть постоянно, – Притула рассказал, чего не хватает на фронте

Важной составляющей героической работы украинских защитников на передовой является качественная и стабильная связь. В настоящее время средства связи – это один из главных и самых частых запросов к волонтерам.

Украинские военные нуждаются в средствах связи

Об этом 24 каналу рассказал волонтер и общественный деятель Сергей Притула. По его словам, трудно назвать общий уровень обеспеченности военных связью, ведь их очень много, и логично, что в таких обстоятельствах кто-то оснащен лучше, а кто-то – хуже.

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Вместе с тем, военные обращаются за помощью в поставках этих средств постоянно. Однако не все из них удается в полной мере обеспечить.

Если раньше у нас было много денег, которые могли направить на закупку связи, но не было столько той связи, чтобы купить однократно большие партии, то сейчас наоборот. Есть что купить, но собирать донаты стало сложнее,

– рассказал Притула.

Он объяснил, что проблем с простыми рациями типа Baofeng никогда не было. Только благотворительный фонд Сергея Притулы раздал около 8 тысяч таких раций. Но есть немало запросов, касающихся более грамотных раций типа Motorola и Harris, которые стоят 600–800 долларов за единицу. Из-за высокой стоимости закупать их достаточно проблемно.

"Но мы надеемся, что не только волонтеры, но и Министерство обороны имеет возможность использовать свои бюджеты, а они кратно, в сотни раз больше, чем у любого фонда в Украине", – добавил волонтер.

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Взаимодействуют ли волонтеры с Министерством обороны

Сергей также подробнее рассказал, как волонтеры и благотворительные фонды коммуницируют с официальными структурами, в частности Министерством обороны Украины. По его словам, эта связь есть, и она не точечная, а комплексная.

Я могу говорить о нескольких благотворительных фондах, занимающихся армейским волонтерством и имеющих регулярный контакт на разных звеньях Минобороны и Генштаба,

– заверил общественный деятель.

К примеру, на прошлой неделе Притула вместе с директором его благотворительного фонда были на 2 встречах в структурах Минобороны. Одна из них была связана с крупным проектом, стартующим утром 22 июня.

"Он вам понравится, и, конечно, без Минобороны мы бы на такое замахнуться не могли", – анонсировал Притула.

Вторая встреча состоялась в командовании сил логистики, чтобы обеспечить определенную синергию. По словам волонтера, у его фонда логистический хаб в Днепре. Оттуда почти каждый день выезжают конвои по всей линии фронта, а волонтеры доезжают на самые сложные направления.

"Если эти конвои и так туда ездят, мы можем дополнительно брать то, чем может поделиться Минобороны. Потому что мы откровенно мобильнее, у нас нет такой бюрократической системы", – объяснил учредитель фонда.