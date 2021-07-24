Один из украинцев, пострадавших в ДТП в Польше, умер в больнице

В Польше погиб один украинец, пострадавший в масштабном ДТП возле Радомска. Авария произошла, когда столкнулись пассажирский автобус и легковушка.

Всего пострадали 10 человек, среди которых 7 граждан нашего государства. О смерти украинца заявил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куць в эфире одного из украинских телеканалов.

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К сожалению, имеем печальную весть, один гражданин Украины в результате ДТП погиб,

– сказал Куць.

Что с другими пострадавшими украинцами

Пострадавших забрали в больницы Лодзи, Радомска, Ченстохова. По состоянию на 17: 00 по Киеву в госпиталях еще находятся 4 украинца. Двоих уже выписали.

Что надо знать о ДТП

В Лодзинском воеводстве столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и легковой автомобиль Nissan.

Водитель легковушки, которая, вероятно, спровоцировала аварию, была в нетрезвом состоянии. По информации правоохранителей Радомска, в организме женщины легковушки обнаружили 4 промилле алкоголя. Она неожиданно выехала на противоположную полосу.

После столкновения машины полетели в кюветы на противоположных боках дороги.

На месте ДТП работает полиция с участием прокурора. Также там есть вертолет польской медицинской авиационной спасательной службы и пожарные.



Авто слетело в кювет / Фото TVN 24