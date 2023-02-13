Причем продавали его минобороны России только за 958 миллионов рублей. То есть у россиян еще и значительный ущерб от производства этой техники.

Читайте также Король – голый: в России начались необратимые процессы разрушения путинского режима

Что известно о деньгах, которые Кремль тратит на авиацию

Авторы издания изучили финансовую отчетность российского завода "Прогресс". В частности, там говорится, что в 2021 году они изготовили 12 вертолетов Ка-52:

их себестоимость – 1,177 миллиарда за один;

за каждый минобороны России заплатило 958 миллионов рублей;

ущерб за одну единицу Ка-52 – 219 миллионов рублей или около 25% от контрактной стоимости.

Эти деньги потом покрывались методом "крестного субсидирования" напрямую из госказны России или кредитами от государственных банков.

По данным 2020 года, один Су-57 стоил 4,7 млрд рублей. Кроме того, в России ожидали, что один российский истребитель будет стоить к 2028 году – 3,2 миллиарда рублей. Однако даже 4,7 миллиарда не включают расходы на разработку и производство этих самолетов на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса. Ведь эти деньги шли из субсидий.

Кроме того, известны цены и на другую вражескую авиацию. В частности:

стратегический бомбардировщик Ту-160М – самый дорогой. Его стоимость – 15 – 16 миллиардов рублей. Неизвестно сколько денег субсидируются;

Ил-76МД-90А – 3,5 миллиарда рублей за единицу. Впоследствии оказалось, что ущерб составляет 1 миллиард. Это было "оправданием" завода "Авиастар" в Ульяновске во время судов по минобороны России по поводу невыполнения условий контракта.

По данным издания, российские ракеты "воздух-воздух" типа Р-77-1, образца 2018 года, стоили минобороны России по 29,9 миллиона рублей за единицу. Оценочный объем в течение 2018 – 2022 составил по 430 ракет в год.

Стоит заметить, что цена ЛМУР ("Изделие 305") – 14,2 миллиона рублей за единицу, оценочный темп производства в течение 2018 – 2022 годов – не менее 50 единиц в год.

Причем издание отмечает, что стоимость российской техники не корректно переводить в доллары, потому что курс постоянно меняется. Однако издание сочло оружие в российских квартирах в Санкт-Петербурге. Оказалось, что:

цена Су-57 – это 300 квартир;

одна ракета Р-77-1 – 2 квартиры;

один Ка-52 – 80 квартир.

Обратите внимание! Россия потратила на войну в Украине только за 9 месяцев ориентировочно 82 миллиарда долларов. А в 2021 году доходы Кремля составляли 340 миллиардов долларов. То есть Кремль потратил не менее четверти своих доходов за год. Более того, иностранные СМИ писали, что война российского диктатора отвергла Россию на 30 лет назад.