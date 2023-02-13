Причому продавали його міноборони Росії тільки за 958 мільйонів рублів. Тобто у росіян ще й значні збитки від виробництва цієї техніки.

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Що відомо про гроші, які Кремль витрачає на авіацію

Автори видання вивчили фінансову звітність російського заводу "Прогресс". Зокрема, там мовиться, що у 2021 році вони виготовили 12 гелікоптерів Ка-52:

їхня собівартість – 1, 177 мільярда за один;

за кожен міноборони Росії заплатило 958 мільйонів рублів;

збиток за одну одиницю Ка-52 – 219 мільйонів рублів, або близько 25% від контрактної вартості.

Ці гроші потім покривались методом "перехресного субсидування" напряму з держказни Росії чи кредитами від державних банків.

За даними 2020 року, один Су-57 коштував 4,7 мільярда рублів. Окрім того, у Росії очікували, що один російський винищувач коштуватиме до 2028 року – 3,2 мільярда рублів. Проте навіть 4,7 мільярда не включають витрат на розробку та виробництво цих літаків на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу. Адже ці гроші йшли з субсидій.

Окрім того, відомі ціни й на іншу ворожу авіацію. Зокрема:

стратегічний бомбардувальник Ту-160М – найдорожчий. Його ціна – 15 – 16 мільярдів рублів. Невідомо, скільки грошей субсидуються;

Ил-76МД-90А – 3,5 мільярда рублів за одиницю. Згодом виявилось, що збиток сягає 1 мільярда. Це було "виправданням" заводу "Авіастар" в Ульяновську під час судів з міноборони Росії щодо невиконання умов контракту.

За даними видання, російські ракети "повітря-повітря" типу Р-77-1, зразка 2018 року, коштували міноборони Росії по 29,9 мільйона рублів за одиницю. Оціночний обсяг протягом 2018 – 2022 року становив по 430 ракет на рік.

Варто зауважити, що ціна ЛМУР ("Виріб 305") – 14,2 мільйона рублів за одиницю, оціночний темп виробництва протягом 2018 – 2022 років – не менше 50 одиниць в рік.

Причому видання зауважує, що вартість російської техніки не коректно переводити в долари, бо курс постійно змінюється. Однак видання порахувало зброю в російських квартирах в Санкт-Петербурзі. Виявилось, що:

ціна Су-57 – це 300 квартир;

одна ракета Р-77-1 – 2 квартири;

один Ка-52 – 80 квартир.

Зверніть увагу! Росія витратила на війну в Україні тільки за 9 місяців орієнтовно 82 мільярди доларів. А у 2021 році доходи Кремля становили 340 мільярдів доларів. Тобто Кремль витратив щонайменше чверть своїх доходів за рік. Ба більше, іноземні ЗМІ писали, що війна російського диктатора відкинула Росію на 30 років назад.