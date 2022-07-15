Один мальчик в Виннице погиб в медцентре, где был на обследовании, другой – ждал дядю в авто

В результате вражеского авиаудара по Виннице погибли 3 детей, среди которых – двое мальчиков. Стало известно, что один из них во время обстрелов находился в медцентре, где был на обследовании. Другой – ждал своего дядю в авто.

Мать третьего погибшего ребенка, 4-летней девочки, до сих пор борется за жизнь. Новые детали обстрела Винницы сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко 15 июля.

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Мальчик в медцентре погиб вместе с мамой, а дядю другого ребенка госпитализировали

Один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с матерью. Другой ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку. Родственника этого мальчика отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован,

– говорится в сообщении.

Мальчикам было всего 7 и 8 лет. Они даже не думали, что их жизни так быстро оборвутся.

Идентифицировали 19 погибших

Полиция распознала 19 тел погибших людей. В общей сложности жертв 23. Кроме того, есть 8 человек, которые считаются без вести пропавшими. В настоящее время специалисты проводят сопоставление выделенных ДНК-профилей. Таким образом, ранее уже удалось идентифицировать 12 человек.

Ракетный удар по Виннице: коротко

россияне нанесли авиаудар по Виннице 14 июля во время воздушной тревоги. На место атаки сразу отправили сотрудников экстренных служб.

Впоследствии выяснилось, что российские оккупанты выпустили семь ракет из акватории Черного моря. Часть из них удалось сбить силам ПВО, но три ракеты все же попали в центр города. Ракеты попали в здание, где находились офисные помещения. Также повреждены находящиеся поблизости жилые дома. Через некоторое время сообщили о частичном разрушении медицинско-диагностического центра. Он расположен недалеко от ДБ "Юбилейный".

Предварительно известно о 23 жертвах. Несколько человек скончались уже в больнице. Всего за медицинской помощью после удара обратилось более 100 человек.

В ГСЧС показали жуткие кадры с последствиями ракетного удара возле Дома быта "Юбилейный". Атака была столь масштабной, что на месте происшествия работали 90 спасателей.

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