Один в поле воин: военный в одиночку уничтожил весь опорный пункт боевиков

Украинский военный зашел в опорный пункт пророссийских боевиков. Он самостоятельно ликвидировал 5 оккупантов, которые нарушали перемирие.

Боец безопасно вернулся

Происшествие случилось в "серой зоне", которая по минскими договоренностям, должна была быть под контролем Украины. Об удивительной истории украинского защитника рассказал журналист Юрий Бутусов.

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Информацию о гибели российских наемников подтвердили и боевики. Сам военный вернулся на базу.

Бутусов называет это "удивительным подвигом 2021 года". Больше деталей он пообещал сообщить позже.

Этот мужчина показал, что боевые способности на современной войне – это не количество или техника, а качество и мотивация. Он сделал больше, чем некоторые экипажи за всю ротацию. Военные реформы надо делать именно на таких воинах. Надо строить армию, которая выгонит российских оккупантов из Донбасса,

– заявил журналист.

Последние потери на Донбассе

23 августа в результате вражеских обстрелов погиб 38-летний младший сержант из Борисполя Александр Аксенов. Он служил в 131-м отдельном разведывательном батальоне. Ушел на войну солдат в 2018 году.

24 августа, в День Независимости, свою жизнь за нашу страну отдал 49-летний командир отделения 74-го разведывательного батальона Владислав Питько. Дома у бойца остались жена и 10-летняя дочь.

Полный текст публикации Юрия Бутусова в фейсбуке:

Слова о борьбе с российской оккупацией – это хорошо. Но вместо слов гораздо убедительнее увидеть тот день, когда звание Героя Украины присвоят человеку, который осуществил удивительный подвиг 2021 года. Со временем мы опубликуем все детали, это произошло недавно.

Один украинский воин зашел на позиции противника и в одиночку уничтожил весь кадровый столб, который нарушил условия перемирия и обстреливал украинские посты. Это произошло в "серой зоне", которая на условиях Минских договоренностей должна была быть под контролем Украины. Как следствие, 5 наемников оккупационных войск на Донбассе, имея паспорта граждан РФ, нейтрализованы на месте. Подтвердил сам оппонент, с обнародованными персональными данными. Теперь они никогда не нарушат "перемирие".

Герой надежно вернулся. Этот мужчина показал, что боевые способности на современной войне – это не количество или техника, а качество и мотивация. Он сделал больше, чем некоторые экипажи за всю ротацию. Именно на обучении таких примеров и награждении людей надо делать военные реформы. Именно на таких воинах надо строить армию, которая выгонит российских оккупантов из Донбасса.