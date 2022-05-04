Один район до сих пор без света, поезда задерживаются: глава ОВА о ситуации во Львове

Российские оккупанты вечером 3 мая нанесли ракетные удары по Львову. На утро следующего дня один из районов города до сих пор находится без света.

Оккупанты нанесли городу значительный ущерб

ГСЧС, работники львовской железной дороги и специалисты облэнерго работают над восстановлением электроснабжения. Об этом глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил в эфире национального телемарафона, пишет 24 канал.

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В настоящее время частично один из районов Львовщины до сих пор находится без тока. Ведутся работы по восстановлению. Есть задержка движения поездов,

– рассказал Козицкий.

Он отметил, что россияне нанесли удар по электрическим подстанциям железной дороги. Потому и существует задержка поездов. В общем, вред от вражеской ракеты – значительный.

В каком состоянии пострадавшие

В результате атаки пострадали два человека. К счастью, они отделались легкими повреждениями. Пострадавшие находятся в городской больнице.

Заметим, по словам Козицкого, целью россиян было нанести удар по логистической цепи снабжения.

Детали о вечернем обстреле Украины

Около 18:30 по всей Украине объявили воздушную тревогу. Через полтора часа стали появляться сообщения о взрывах в разных регионах. Впоследствии выяснилось, что путинская армия выпустила в Украину не менее 18 ракет из Каспийского региона. Они повредили инфраструктуру в:

Днепропетровской,

Кировоградской,

Львовской,

Винницкой,

Киевской,

Одесской,

в Закарпатской областях.

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В сторону Львовской области враг выпустил 6 ракет. 2 из них удалось сбить нашим силам Противовоздушной обороны. Известно, что 3 ракеты попали в электрические подстанции в области, а еще одна – в подстанцию ​​в Закарпатье.

Заметим, что после обстрелов в некоторых районах Львова исчезло водоснабжение. Все потому, что без электричества остались две помповые станции. Мэр города Андрей Садовый говорил, что воду в дома львовян подадут через альтернативные источники энергии.

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