Как один снаряд поражает две цели: на видео снова попала филигранная работа нашей артиллерии

Военные вооруженных сил ежедневно обезвреживают технику врага. Украинские артиллеристы показали в сети, как один снаряд поражает две цели.

Защитники из 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола решили удивить украинцев филигранной работой по уничтожению вражеской техники.

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Успешная атака украинской артиллерии

Военные отметили, что до АТО существовало мнение, что один снаряд дважды в одно и то же место не попадает. Однако впоследствии выяснилось, что попадает.

А теперь артиллеристы 44 бригады показали, как один снаряд поражает две цели,

– отметили в бригаде.

Там также показали видео, как это выглядит на практике.

Напомним, ранее украинские артиллеристы рассказали, что оккупанты начали прятать вражеские боевые машины пехоты в стогах сена. Однако бойцы ВСУ доказали, что способны найти даже иглу в стоге сена.

Как один снаряд поражает две цели: смотрите видео