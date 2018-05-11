Один из пострадавших в драке под Варшавой в критическом состоянии

В четверг, 3 мая, близ Варшавы в селе Глоскув группа людей напала на троих украинцев. Злоумышленники избили украинцев в возрасте от 45 до 52 лет, которые работают в местной Ассоциации водных компаний. Состояние одного из трех украинцев – критическое.

Мужчина попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком. Во время инцидента у него случился эпилептический приступ, об этом рассказала корреспондентка в прямом эфире 24 Канала.

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Сейчас врачи борются за жизнь одного из пострадавших и дают неутешительную информацию, ведь произошло кровоизлияние в мозг и образование тромба, который ухудшил состояние и вызвал кому. Медики отмечают, что шансов мало.

Напомним, что инцидент начался с того, что около одного из магазинов между украинцами и группой неизвестных произошла словесная перепалка. Один из нападавших заявил украинцам, что знает, где они живут, и когда украинцы шли домой, им загородили дорогу 2 автомобиля, из которых вышло 6-7 мужчин. Правоохранители продолжают розыск агрессоров и пока не раскрывают подробности обстоятельств инцидента.