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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Один із постраждалих у бійці під Варшавою в критичному стані

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У четвер, 3 травня, неподалік Варшави у селі Ґлоскув група людей напала на трьох українців. Зловмисники побили українців віком від 45 до 52 років, які працюють у місцевій Асоціації водних компаній. Стан одного з трьох українців – критичний.

Чоловік потрапив до лікарні з проламаним черепом та відкушеним язиком. Під час інциденту в нього стався епілептичний напад, про це розповіла кореспондентка у прямому ефірі 24 Каналу.

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Зараз лікарі боряться за життя одного із постраждалих та дають невтішну інформацію, адже стався крововилив у мозок та утворення тромбу, який погіршив стан і спричинив кому. Медики зазначають, що шансів мало.

Нагадаємо, що інцидент розпочався з того, що біля одного з магазинів між українцями та групою невідомих сталася словесна перепалка. Один із нападників заявив українцям, що знає, де вони живуть, і коли українці йшли додому, їм загородили дорогу 2 автомобілі, з яких вийшло 6-7 чоловіків. Правоохоронці продовжують розшук агресорів і поки не розкривають подробиці обставин інциденту.

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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