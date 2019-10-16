"Один воздержался? Змей, бл*дь": Кернес заставил депутата горсовета оправдываться за голос

Городской голова Харькова Геннадий Кернес во время заседания горсовета матом подытожил голосование за переименование станции метро "Московский проспект" в "Турбоатом". Депутат, голосование которого Кернесу не понравилось, был вынужден с трибуны оправдываться: мол – кнопка просто не сработала.

Сначала, когда шло голосование в городском совете Харькова, Кернес заметил: мол, очень правильно, что в Харькове отметят людей из коллектива "Турбоатома", потому что они причастны к развитию Харькова. При этом городской голова пытался говорить на украинском – впрочем, не слишком удачно.

Напомним, в сентябре мэра Харькова Кернеса оштрафовали за неявку в суд

По результатам голосования табло показало 68 голосов "за" и 1 напротив пункта "воздержались". Кернес сразу нецензурно прокомментировал ситуацию.

Один воздержался. Опять Черняк? Нет? Какой-то змей,бл*дь. Ну ладно,

– сказал Кернес (лексика автора высказывания сохранена полностью).

Потом на трибуну вышел депутат, который признал, что голос "воздержался" принадлежал ему. Он объяснил: "Уважаемые присутствующие! Во-первых, я не змей. Просто кнопка не сработала".

Смотрите видео из Харькова с ютуба "Медиагруппа Накипело":

Заметим, что с просьбой о переименовании станции к городскому главе Харькова Геннадию Кернесу обратились представители коллектива "Турбоатома", и Кернес просьбу полностью поддержал.



"Московский проспект" – одна из 7 первых станций метро в Харькове, открытая в 1975 году. Ее, собственно, проектировали под названием "Турбинный завод".