Одиноким пенсионерам будут доплачивать 685 гривен: что известно
Кабмин установил порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи одиноким пенсионерам старше 80 лет и нуждающимся в постороннем уходе.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Обратите внимание Часть пенсий в 2021 году могут отменить: кого это касается
Что известно о дополнительной помощи:
- Деньги будут выплачивать ежемесячно в сумме 685 гривен.
- Помощь назначена на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и больше лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.
Помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2021 года. Для ее начисления будет произведен перерасчет.
Заметим, что на 2021 год Министерство социальной политики Украины имеет "амбициозную задачу" по повышению пенсий. Это потребует ресурсов и работа в этом направлении продолжается. В частности, с 1 марта планируют осуществить индексацию, потому что повышать пенсии людям надо, а они привыкли именно к этой дате.
Кто и какие пенсии получает / Инфографика 24 канала