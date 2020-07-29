Кабмин установил порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи одиноким пенсионерам старше 80 лет и нуждающимся в постороннем уходе.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Обратите внимание Часть пенсий в 2021 году могут отменить: кого это касается

Что известно о дополнительной помощи:

Деньги будут выплачивать ежемесячно в сумме 685 гривен.



Помощь назначена на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и больше лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2021 года. Для ее начисления будет произведен перерасчет.

Заметим, что на 2021 год Министерство социальной политики Украины имеет "амбициозную задачу" по повышению пенсий. Это потребует ресурсов и работа в этом направлении продолжается. В частности, с 1 марта планируют осуществить индексацию, потому что повышать пенсии людям надо, а они привыкли именно к этой дате.

Что будет с пенсиями – читайте здесь.

Кто и какие пенсии получает / Инфографика 24 канала