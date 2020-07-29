Кабмін встановив порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги одиноким пенсіонерам, які старші за 80 років та які потребують стороннього догляду.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

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Що відомо про додаткову соціальну допомогу:

Гроші будуть виплачувати щомісяця у сумі 685 гривень.

Допомога призначена на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 та більше років та які потребують постійного стороннього догляду.

Допомога призначатиметься та виплачуватиметься з 1 січня 2021 року. Для її нарахування буде здійснено перерахунок.

Зауважимо, що на 2021 рік Міністерство соціальної політики України має "амбітне завдання" – щодо підвищення пенсій. Це потребуватиме ресурсів і робота щодо цього триває. Зокрема, з 1 березня планують здійснити індексацію, бо підвищувати пенсії людям треба, а вони звикли саме до цієї дати.

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