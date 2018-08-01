Одиозный Насиров заявил, что депутаты должны получать зарплаты в 20 тысяч долларов

Подозреваемый в хищении бюджетных денег бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что зарплата народного депутата в Украине должна составлять 20-30 тысяч долларов.

Об этом Насиров рассказал в интервью 112 каналу, отвечая на вопрос, считает ли он себя коррупционером.

"Я вам точно могу сказать, я гарантированно – не коррупционер. Не надо уходить от чиновников. Я был некоторое время в парламенте, был председателем комитета – у нас вся проблема начинается с парламента. В 2014 году я пришел в парламент из международной компании с "белой" зарплатой сумасшедшего размера. Пришел я на зарплату депутата в 4,5 тысячи гривен. Вот отсюда начинается коррупция. Надо платить депутатам, министрам", – сказал экс-глава ДФС.

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На вопрос "Сколько бы Вы дали зарплаты депутату?" Насиров ответил: "Депутат, я считаю, должен получать 20-30 тысяч долларов. Министр – 50 хотя бы. Надо смотреть на опыт других стран".

Были потуги, было много обещаний, еще в 2015 году, когда я, мои коллеги шли на госслужбу, что будут фонды, из которых будут платить рыночные зарплаты. (...) Когда ты хочешь забрать человека с большой юридической фирмы, где он получает 3-4 тысячи долларов, а ты ему предлагаешь 200 долларов, ничего не складывается. Эта проблема пронизывает всю ситуацию с самого верха,

– пояснил Насиров.

Напомним, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. В марте 2017 года его арестовали, а на свободу Насиров вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.



К слову, недавно Насиров заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Украины на выборах в 2019 году.