00:22
2 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
28°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
  • неділя
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські бойові священики. Зомбі-депутати
Вєсті Кремля
21:52, 1 серпня
Вєсті.UA. Подарунки для Порошенка. Кличко переймає досвід Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:22, 1 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ

Одіозний Насіров заявив, що депутати повинні отримувати зарплати у 20 тисяч доларів

902 Читать новость на русском
Роман Насіров поскаржився на депутатські зарплати
Роман Насіров поскаржився на депутатські зарплати / Фото з вільних мереж

Підозрюваний у розкраданні бюджетних грошей колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що зарплата народного депутата в Україні повинна становити 20-30 тисяч доларів.

Про це Насіров розповів в інтерв’ю 112 каналу, відповідаючи на питання, чи вважає він себе корупціонером.

"Я вам точно можу сказати, я гарантовано – не корупціонер. Не треба йти від чиновників. Я був якийсь час у парламенті, був головою комітету – у нас вся проблема починається з парламенту. У 2014 році я прийшов у парламент з міжнародної компанії з "білою" зарплатою божевільного розміру. Прийшов я на зарплату депутата в 4,5 тисячі гривень. Ось звідси починається корупція. Треба платити депутатам, міністрам", – сказав екс-очільник ДФС.

Читайте також: Богословську та Насірова на виборах використовуватимуть як рупор, – Бекешкіна

На запитання "Скільки б Ви дали зарплати депутату?" Насіров відповів: "Депутат, я вважаю, повинен отримувати 20-30 тисяч доларів. Міністр – 50 хоча б. Треба дивитися на досвід інших країн".

Були потуги, було багато обіцянок, ще в 2015 році, коли я, мої колеги йшли на держслужбу, що будуть фонди, з яких будуть платити ринкові зарплати. (…) Коли ти хочеш забрати людину з великої юридичної фірми, де вона отримує 3-4 тисячі доларів, а ти їй пропонуєш 200 доларів, нічого не складається. Ця проблема пронизує всю ситуацію з самого верху,
– пояснив Насіров.

Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. У березні 2017 року його заарештували, а на свободу Насіров вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

До слова, нещодавно Насіров заявив, що планує балотуватися на пост президента України на виборах у 2019 році.

Теги: Гроші Новини України Новини політики Роман Насіров Корупція Верховна Рада Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
За Україну 100 років тому воювали добровольці, – письменник Максим Бутченко
1 серпня, 22:01 За Україну 100 років тому воювали добровольці, – письменник Максим Бутченко
Ілля Лукаш
Головні новини 1 серпня: хто вбив Олешка, зросла вартість компослуг, нові номерні знаки
1 серпня, 22:00 Головні новини 1 серпня: хто вбив Олешка, зросла вартість компослуг, нові номерні знаки
ТОП-3 гри липня 2018: огляд World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale
1 серпня, 21:03 ТОП-3 гри липня 2018: огляд World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale
Анастасія Можаровська
Назар Холодницький і безхребетні підлеглі: чому робота інноваційного НАБУ приречена на невдачу
1 серпня, 20:00 Назар Холодницький і безхребетні підлеглі: чому робота інноваційного НАБУ приречена на невдачу
Віталій Шабунін
В Україні з'являться нові серії автомобільних номерів: список
1 серпня, 19:15 В Україні з'являться нові серії автомобільних номерів: список
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Українка, яка чавила кавуни стегнами, встановила новий рекорд
5 червня 2016 , 12:36 1
Екс-гравець збірної України допитаний Генеральною прокуратурою України у справі про договірні матчі
 31 січня 2017 , 13:45
Відомий клуб з трагічною історією уперше в житті став лідером чемпіонату після перемоги над екс-динамівцем
 30 травня 2017 , 11:17
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук