Одіозний Насіров заявив, що депутати повинні отримувати зарплати у 20 тисяч доларів

Підозрюваний у розкраданні бюджетних грошей колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що зарплата народного депутата в Україні повинна становити 20-30 тисяч доларів.

Про це Насіров розповів в інтерв’ю 112 каналу, відповідаючи на питання, чи вважає він себе корупціонером.

"Я вам точно можу сказати, я гарантовано – не корупціонер. Не треба йти від чиновників. Я був якийсь час у парламенті, був головою комітету – у нас вся проблема починається з парламенту. У 2014 році я прийшов у парламент з міжнародної компанії з "білою" зарплатою божевільного розміру. Прийшов я на зарплату депутата в 4,5 тисячі гривень. Ось звідси починається корупція. Треба платити депутатам, міністрам", – сказав екс-очільник ДФС.

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На запитання "Скільки б Ви дали зарплати депутату?" Насіров відповів: "Депутат, я вважаю, повинен отримувати 20-30 тисяч доларів. Міністр – 50 хоча б. Треба дивитися на досвід інших країн".

Були потуги, було багато обіцянок, ще в 2015 році, коли я, мої колеги йшли на держслужбу, що будуть фонди, з яких будуть платити ринкові зарплати. (…) Коли ти хочеш забрати людину з великої юридичної фірми, де вона отримує 3-4 тисячі доларів, а ти їй пропонуєш 200 доларів, нічого не складається. Ця проблема пронизує всю ситуацію з самого верху,

– пояснив Насіров.

Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. У березні 2017 року його заарештували, а на свободу Насіров вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.



До слова, нещодавно Насіров заявив, що планує балотуватися на пост президента України на виборах у 2019 році.