Одна из частей нашей стратегии, – Кулеба о бегстве окружения Путина из России

Прихвостни диктатора России Владимира Путина убегают и вывозят своих родственников из страны из-за санкций Запада. Именно это является одной из частей стратегии Украины в борьбе против войны с Россией.

Давление в России будет нарастать не только на уровне элит, но и простых людей

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя то, что российская элита и окружение Путина находятся в панике. Как известно, элита в России истерически вывозит родных из страны.

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Кулеба поддержал мнение, что деморализация окружения Путина может привести к свержению диктатора.

Это одна из частей нашей стратегии. Как вы понимаете, представители элиты имеют доступ к определенной информации. Они понимают, что те санкции, которые Украина вместе с партнерами организовала для России, нанесут безумную боль и разрушения россиянами, боль и разрушения российской экономике,

– сказал министр.

По словам Кулебы, российская элита пытается "выскочить из этой ловушки, из этого санкционного катка". Но министр заверил, что Украина – не останавливается и требует новые санкции.

Глава МИД сообщил о создании нового санкционного списка, который нужно применить, чтобы "закрыть все лазейки" для россиян. Это поможет создать дополнительное давление на агрессора.

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Кулеба рассказал, что Украина сотрудничает со всеми странами, через которые враг пытается обойти санкции. "Российская элита умеет хорошо считать, поэтому они все понимают и бегут", – сказал глава МИД.

Украинский министр заверил, что ужасные последствия санкций почувствует не только элита, но и простые россияне. Поэтому он уверен, что давление в России будет нарастать не только на уровне элит, но и простых людей.

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