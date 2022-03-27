Одна из главных задач России – окружить украинские силы на Востоке, – советник Монастырского

Россия продолжает циничную войну с Украиной. Все чаще становится понятным, что одна из главных задач оккупантов состоит в том, чтобы окружить украинские силы на Востоке.

Об этом рассказал Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел Украины. Он подтвердил последние данные британской разведки.

На тему Оккупанты попытаются окружить украинские силы на Востоке, – британская разведка

Денисенко: города Мариуполь и Изюм в планах россиян

Денисенко отметил, что об этой вероятности говорилось еще до начала полномасштабной войны России. Перед вторжением обсуждались теоретически возможные наступления россиян.

Именно тогда многие эксперты говорили о том, что одной из задач оккупантов будет сверху с севера "взять" города Харьков и Изюм.

Снизу, захватив Николаев, попытаться подниматься и так брать в окружение нашу восточную группировку войск,

– сообщил советник главы МВД.

Он отметил, что Украине известно о подобных попытках уже более 30 дней. На сегодняшний день Изюм, Харьков и Николаев остаются украинскими городами, поэтому украинские бойцы продолжают воевать и атаковать.

"Продолжаем отбивать россиян от их желаний. Хотя это действительно один из их ключевых планов. Надо понимать, что на сегодняшний день одна из главных задач, которая стоит перед россиянами – города Мариуполь и Изюм. Планы пока проваливаются", – отметил Денисенко.

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