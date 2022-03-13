Как сказал заместитель министра внутренних дел Вадим Денисенко, сбить удалось одну из ракет, сообщает 24 канал.

Важно Россияне обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области: выпустили 8 ракет

Однако, отметил Денисенко, это только предварительные данные.

Все детали мы уточняем. Это только предварительная информация. По предварительным данным, сработала ПВО (противовоздушная оборона – 24 канал). Одна из ракет была сбита,

– сказал заместитель главы МВД.

Он добавил, что этим обстрелом россияне захотели показать, что в Украине нет безопасных мест.

Что известно о ракетном ударе на Львовщине

Утром 13 марта россияне обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области. Ракетный удар нанесли по одной из воинских частей. Предварительно жертв удалось избежать.

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