Как сказал заместитель министра внутренних дел Вадим Денисенко, сбить удалось одну из ракет, сообщает 24 канал.
Важно Россияне обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области: выпустили 8 ракет
Однако, отметил Денисенко, это только предварительные данные.
Все детали мы уточняем. Это только предварительная информация. По предварительным данным, сработала ПВО (противовоздушная оборона – 24 канал). Одна из ракет была сбита,
– сказал заместитель главы МВД.
Он добавил, что этим обстрелом россияне захотели показать, что в Украине нет безопасных мест.
Что известно о ракетном ударе на Львовщине
Утром 13 марта россияне обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области. Ракетный удар нанесли по одной из воинских частей. Предварительно жертв удалось избежать.