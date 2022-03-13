Як сказав заступник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, збити вдалося одну з ракет, повідомляє 24 канал.

Важливо Росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині: випустили 8 ракет

Однак, зазначив Денисенко, це лише попередні дані.

Всі деталі ми уточнюємо. Це лише попередня інформація. За попередніми даними, спрацювала ППО (протиповітряна оборона – 24 канал). Одна із ракет була збита,

– сказав заступник очільника МВС.

Він додав, що цим обстрілом росіяни захотіли показати, що в Україні немає безпечних місць.

Що відомо про ракетний удар на Львівщині

Вранці 13 березня росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Ракетний удар здійснили по одній з військових частин. Попередньо, жертв вдалося уникнути.