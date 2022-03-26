"Одна из сильнейших армий мира" оказалась сборищем мародеров и насильников, – СБУ

Сотрудники СБУ выложили в сеть еще один перехваченный разговор оккупантов. Он еще раз доказывает, что воевать в Украину отправили настоящих мародеров, а также насильников.

Вражеский военный признается, что во время войны "люди дичают". Говорит, что российские военные не только уничтожают все вокруг, но и насилуют женщин и девушек.

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Уничтожают, занимаются мародерством и насилуют

Здесь люди уже дичают, не знаю, что делать. То из РПГ просто так е***ат, то 30-ку залпом в***ут. В соседнем селе пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16-летнюю девочку,

– рассказывает он.

Такое поведение своих земляков возмущает даже самого российского солдата. Он признается, что ему противно об этом всем рассказывать. Более того, насильников он бы охотно расстрелял.

Чем больше мы слушаем такие телефонные разговоры, тем больше нас охватывает ярость. Так и хочется, чтобы как можно больше российских наемников стали "двухсотыми", чтобы эти преступники не ходили по земле.

Слушайте телефонный разговор оккупанта, который перехватила СБУ:

Ранее СБУ перехватила разговоры "ноющих" российских наемников с родными. Они жаловались на то, что другие солдаты ищут всевозможные способы, чтобы не воевать. Кто специально ломает себе ногу, кто – притворяется контуженным.

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