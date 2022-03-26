Ворожий військовий зізнається, що під час війни "люди дичіють". Каже, що російські військові не лише нищать все навколо, а й ґвалтують жінок і дівчат.

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Нищать, займаються мародерством і ґвалтують

Тут люди вже дичіють, не знаю, що робити. То з РПГ просто так ї***ать, то 30-ку залпом в***ть. У сусідньому селі пацани жінку дорослу зґвалтували і 16-річну дівчинку,

– розповідає він.

Така поведінка своїх земляків обурює навіть самого російського солдата. Він зізнається, що йому гидко про це все розповідати. Ба більше, ґвалтівників він би залюбки розстріляв до біса.

Чим більше ми слухаємо таких телефонних розмов, тим більше нас охоплює лють. Так і хочеться, щоб якомога більше російських найманців стали "двохсотими", щоб ці злочинці не ходили по землі.

Слухайте телефонну розмову окупанта, яку перехопили СБУ:

Раніше СБУ перехопила розмови "ниючих" російських найманців з рідними. Вони скаржилися на те, що інші солдати шукають всіляких способів, щоб не воювати. Хтось спеціально ламає собі ногу, хтось – прикидається контуженим.

Тим часом пропагандисти осоромилися через Чорнобаївку – дивіться відео: