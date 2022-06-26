Одну ракету над Киевом сбила ПВО: остатки упали на окраине села

Российские захватчики утром 26 июня нанесли ракетный удар по столице. К счастью, одну ракету удалось сбить силам ПВО.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел возле Киева.

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Разрушений в результате сбития ракеты нет

Алексей Кулеба отметил, что в результате падения подбитой вражеской ракеты разрушений и пострадавших нет.

В области работала ПВО – сбита одна ракета. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших нет,

– сообщил Кулеба.

Кроме того, глава Киевской ОВА подчеркнул, что важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги, о которых извещают сирены.

Ракетный обстрел столицы: главное

Силы ПВО ежедневно делают все возможное для нашей защиты и сбивают немало выпущенных оккупантами ракет. Однако предсказать, куда именно будет бить Россия, невозможно, так же, как и предсказать, куда могут упасть обломки сбитой ракеты. Поэтому если вы услышали сирену, необходимо спуститься в укрытие. Не пренебрегайте собственной безопасностью.

Около 6:20 во время воздушной тревоги в Шевченковском районе Киева прогремели несколько взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за обстрелов из двух жилых домов эвакуируют людей.

Позже в МВД сообщили, что в результате вражеской атаки в девятиэтажке возник пожар с частичным разрушением на седьмом, восьмом и девятом этажах. Общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате удара есть пострадавшие. Больше информации об этом мэр столицы Виталий Кличко пообещал предоставить после того, как разберут завалы, поскольку есть информация о том, что под завалами могут находиться жильцы дома, в том числе ребенок.

На месте работают спасатели. К ликвидации последствий удара и спасению пострадавших привлекли 19 единиц пожарной техники и 67 спасателей.

Ракетные атаки по Украине: последние новости

25 июня российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Наибольшее количество вражеских ракет с территории Беларуси прилетело на Житомирщину – около 30. К счастью, 10 из них удалось сбить силам ПВО. Под обстрелы попали военные объекты возле областного центра. В результате атаки погиб 1 военнослужащий, еще один получил ранения.

Также массированный удар оккупанты нанесли и по поселку Десна на Черниговщине. Туда россияне запустили 20 ракет. В результате обстрела разрушены объекты инфраструктуры. По предварительным данным, жертв нет.

В то же время россияне снова обстреляли Яворов на Львовщине, запустив 6 ракет, 2 из которых сбили силы ПВО. Однако эти ракеты прилетели из Черного моря. К сожалению, из-за атаки пострадали 4 человека. Российские захватчики попали в военный объект.

Также от обстрелов пострадал и Николаев. По городу россияне выпустили 5 ракет типа "Калибр". Как сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич, враг неслучайно использует крылатые ракеты. Несмотря на меньшую зону поражения, они наносят более серьезные разрушения.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что таким образом оккупанты стремятся показать, что смогут дожать украинцев, однако им никогда не удастся этого сделать.

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