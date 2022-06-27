Одна жертва умерла в больнице, травмировались 59 человек, – ГСЧС об обстреле Кременчуга

В торговом центре Кременчуга после ракетной атаки россиян обнаружили тела 10 погибших. Один человек умер позже в больнице. Также сообщили еще о двух жертвах.

Известно, что жертвами российских оккупантов стали 13 мирных жителей. Информацию ещё уточняют.

Важно Удар по ТРЦ в Кременчуге: видео и все, что известно о трагедии

Всего к медикам обратилось 59 человек, из них 25 – госпитализировали.

Пожар ещё тушат

По состоянию на 20:50 пожар еще не потушен. Огонь охватил 10 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 383 человека, 57 единиц техники, а также пожарный поезд.

На место приехал министр внутренних дел Денис Монастырский. Там работают спасатели и правоохранители.

Что известно о ракетном ударе по Кременчугу

После объявления воздушной тревоги, около 16:00, жители Кременчуга услышали сильные взрывы. Затем сообщили, что россияне нанесли ракетный удар по городу. Одна ракета попала в городской стадион, другая – в торговый центр "Амстор", где в то время было около тысячи человек.

Оккупанты стреляли сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22. Их запускали с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Авиация взлетела с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ТРЦ не представлял никакой угрозы для российской армии. Россия вымещает свое бессилие на обычных гражданах. По словам президента, надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно.

Российские пропагандисты разгоняют фейки о якобы "постановке" удара. Они подло врут, мол, били по заводу, а не по ТРЦ.

Служба безопасности Украины начала расследование удара. Открыли уголовное производство и заверили, что найдут и накажут всех.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал обстрел актом терроризма. Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк призвала партнеров признать Россию государством-террористом.

В США и Великобритании тоже отреагировали на атаку. Подчеркнули, что страну-агрессора обязательно привлекут к ответственности за ее зверства.

Заметьте – как выглядит ТРЦ "Амстор" в Кременчуге после пожара: видео