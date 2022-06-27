Одна жертва умерла в больнице, травмировались 59 человек, – ГСЧС об обстреле Кременчуга
27 июня 2022 , 21:31Читати новину українською
В торговом центре Кременчуга после ракетной атаки россиян обнаружили тела 10 погибших. Один человек умер позже в больнице. Также сообщили еще о двух жертвах.
Известно, что жертвами российских оккупантов стали 13 мирных жителей. Информацию ещё уточняют.
Важно Удар по ТРЦ в Кременчуге: видео и все, что известно о трагедии
Всего к медикам обратилось 59 человек, из них 25 – госпитализировали.
Пожар ещё тушат
По состоянию на 20:50 пожар еще не потушен. Огонь охватил 10 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 383 человека, 57 единиц техники, а также пожарный поезд.
На место приехал министр внутренних дел Денис Монастырский. Там работают спасатели и правоохранители.
Что известно о ракетном ударе по Кременчугу
- После объявления воздушной тревоги, около 16:00, жители Кременчуга услышали сильные взрывы. Затем сообщили, что россияне нанесли ракетный удар по городу. Одна ракета попала в городской стадион, другая – в торговый центр "Амстор", где в то время было около тысячи человек.
- Оккупанты стреляли сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22. Их запускали с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Авиация взлетела с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ТРЦ не представлял никакой угрозы для российской армии. Россия вымещает свое бессилие на обычных гражданах. По словам президента, надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно.
- Российские пропагандисты разгоняют фейки о якобы "постановке" удара. Они подло врут, мол, били по заводу, а не по ТРЦ.
- Служба безопасности Украины начала расследование удара. Открыли уголовное производство и заверили, что найдут и накажут всех.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал обстрел актом терроризма. Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк призвала партнеров признать Россию государством-террористом.
- В США и Великобритании тоже отреагировали на атаку. Подчеркнули, что страну-агрессора обязательно привлекут к ответственности за ее зверства.
Заметьте – как выглядит ТРЦ "Амстор" в Кременчуге после пожара: видео