Одна история. История кровавой битвы под названием "Верденская мясорубка"

Настоящим адом во время первой мировой войны стала битва при Вердене, которая продолжалась 303 дня, унеся жизни более чем 700 тысяч французских и немецких солдат. На тот момент старый мир еще не никогда не видел и не испытывал таких потерь.

Город Верден стало крепостью еще в 18 веке. Французы заложили ее как главный бастион обороны на подступах к Парижу. Поэтому этот путь был стратегическим для немецкой армии.

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Начальник Генштаба генерал Эрих фон Фалькенгайн решил окончательно разбить французскую армию, которая за два года войны потеряла почти 2 миллиона человек. Поэтому он принял решение ударить в том направлении, на котором враг будет защищать наиболее ожесточенно дорогу на столицу.

Так называемая Верденская операция началась 21 февраля 1916 года. Сначала немцы провели 8-часовую артподготовку, обстреливая позиции оппонентов, а потом начали наступать по правому берегу реки Маас.

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Каждый эпизод битвы напоминал день сурка. Сначала немецкие пушки сметали очередную позицию французов, а уже ближе к вечеру пехотинцы занимали ее. После артиллерийского обстрела штурмовые группы, вооруженные гранатами, пулеметами и огнеметами, атаковали французские траншеи и уничтожали бойцов.

Верденская линия обороны состояла из небольших, но хорошо укрепленных фортов, которые соединялись между собой подземными ходами и коммуникациями. За первые 4 дня боев французы потеряли почти все свои форты.

Историческое фото Верденской битвы

В Париже началась паника. Над городом нависла реальная угроза немецкой оккупации. Спасая ситуацию, командование французской армии бросило в крепость солидную помощь. По единственному шоссе, которое связывало Верден с Парижем, на 6 тысячах автомобилях ежедневно перебрасывались французские войска с других участков фронта.

До 6 марта французы смогли собрать под стены крепости 190 тысяч новых солдат. Кроме того, они транспортировали туда больше 25 тысяч тонн военных грузов.



Битва при Вердене

Позже, французы назовут эту дорогу "святой дорогой". Немцы ежедневно обстреливали её, однако генерал Филлип Петен приказал не прекращать артиллерийский обстрел немецких позиций, что заставило кайзеровские войска ослабить атаки на "святую дорогу". Французы и дальше могли получать подкрепление, однако продолжали нести большие потери.

Именно тогда простые солдаты стали называть эту битву мясорубкой. Немцы не смотря ни на что пытались отбросить французов подальше, к стенам Парижа, однако во второй половине марта российская армия начала Нарочанскую операцию на Восточном фронте. И хотя армия императора Николая II потеряла 78 тысяч солдат и полностью провалила наступление, это ослабило силы немецкой армии.

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