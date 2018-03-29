Одна история. Почему Аль Капоне считают отцом организованной преступности эпохи Сухого закона

Основатель отмывания денег и "рэкета" — таким предстает образ Капоне. Его считают одним из самых знаменитых преступников в истории человечества.

Альфонсо Габриэль Капоне родился в 1899 году. С ранних лет мальчик имел вспыльчивый характер и от того ему было трудно найти общий язык с другими детьми. Агрессия Альфонсо тянулась за ним словно шлейф.

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С первых классов он громко и бурно ругался с одноклассниками и учителями, а в шестом спровоцировал драку с учителем во время урока. После этого случая подросток оставил школу и присоединился к местной банде, которая позже стала частью знаменитой нью-йоркской группировки "Five Points", которая занималась вымогательством и незаконным игорным бизнесом. Чтобы уголовные деяния не рассекретили, юный Капоне подрабатывал в клубе "Harvard Inn" и участвовал в турнирах по бильярду.

Кстати, именно в бильярдной произошла драка, после которой лицо Капоне украсил шрам. Парень сделал недвусмысленное замечание девушке, которая оказалась родственницей криминального авторитета, который также был в зале в то время. Будущий глава мафии всегда стеснялся этой истории, поэтому придумал альтернативную версию: якобы шрам он получил в результате героических сражений во время Первой мировой войны.

Альфонсо Габриэль Капоне

До совершеннолетия Альфонсо Капоне подозревали в совершении множества преступлений, а также в двух убийствах. В конце концов, это надавило на парня и он переехал в Чикаго.

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На новом месте "Большой Аль", как его называли друзья, стал сутенером в одном из заштатных борделей. Он превратил его из обычного публичного дома в четырехэтажный бар "The Four Deuces" с пабами, тотализатором, казино и девушками на каждом этаже.

А уже в 26 лет Аль Капоне стал владельцем всей криминальной империи. Его темный бизнес был связан с контрабандой спиртных напитков, запрещенных в то время в Соединенных Штатах.

Молодой Капоне был одним из инициаторов использования бандитами взрывных устройств, которые присоединяли к стартеру автомобиля. Такие взрывы полностью уничтожали машину вместе с водителем и пассажирами. Первая серия таких кровавых убийств получила название "Бойня в День святого Валентина". Вооруженные люди Капоне ворвались в гараж одной банды в форме копов, и конкуренты, поверив, что стали жертвами полицейской облавы, покорно выстроились у стенки. Там их и расстреляли.

Тогда босса мафии посадили за решетку на 11 лет, из которых отсидел лишь семь, но их оказалось достаточно, чтобы он окончательно ослабел и, выйдя на свободу, потерял свой авторитет.

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В конце января 1947 у него случился инсульт, через три дня врачи диагностировали еще и пневмонию. 25 января сердце гангстера остановилось.

До сих пор множество коллекционеров оружия мечтают хотя бы об одном из экземпляров, который принадлежал мафиози.



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