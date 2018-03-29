Одна історія. Чому Аль Капоне вважають батьком організованої злочинності епохи Сухого закону

Засновник відмивання грошей та "рекету" — таким постає образ Капоне. Його вважають одним із найзнаменитіших злочинців в історії людства.

Альфонсо Габріель Капоне народився 1899 року. З ранніх років хлопець мав запальний характер і від того йому було важко порозумітися з іншими дітьми. Агресія Альфонсо тягнулася за ним немов шлейф.

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З перших класів він голосно і бурхливо лаявся з однокласниками і вчителями, а в шостому спровокував бійку з учителем під час уроку. Після цього випадку підліток залишив школу і приєднався до місцевої банди, яка пізніше стала частиною знаменитого нью-йоркського угруповання "Five Points", які займалися здирництвом і нелегальним гральним бізнесом. Аби кримінальні діяння не розсекретили, юний Капоне підпрацьовував у клубі "Harvard Inn" та брав участь у турнірах з більярду.

До речі, саме в більярдній сталася бійка, після якої обличчя Капоне прикрасив шрам. Хлопець зробив недвозначне зауваження дівчині, яка виявилась родичкою кримінального авторитета, що також був у залі в той час. Майбутній глава мафії завжди соромився цієї історії, тому вигадав альтернативну версію: нібито шрам він отримав в результаті геройських битв під час Першої світової війни.



Альфонсо Габріель Капоне

До повноліття Альфонсо Капоне підозрювали у скоєнні безлічі злочинів, і навіть у двох вбивствах. Зрештою, це натиснуло на хлопця і він переїхав до Чикаго.

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На новому місці "Великий Аль", як його називали друзі, став сутенером в одному із заштатних борделів. Він перетворив його зі звичайного будинку розпусти в чотириповерховий бар "The Four Deuces" із пабами, тоталізаторами, казино та дівчатами на кожному поверсі.

А вже у 26 років Аль Капоне став власником всієї кримінальної імперії. Його темний бізнес був пов'язаний з контрабандою спиртних напоїв, заборонених на той час в Сполучених Штатах.

Молодий Капоне був одним з ініціаторів використання бандитами вибухових пристроїв, що приєднували до стартера автомобіля. Такі вибухи знищували машину разом із водієм та пасажирами вщент. Перша серія таких кривавих вбивств отримала назву "Бійня в День святого Валентина". Озброєні люди Капоне увірвалися в гараж однієї банди у формі копів, і конкуренти, повіривши, що стали жертвами поліцейської облави, покірно вишикувалися біля стінки. Там їх і розстріляли.

Тоді боса мафії посадили за ґрати на 11 років, з яких відсидів лише сім, але їх виявилося досить аби він остаточно ослаб і, вийшовши на свободу, втратив свій авторитет.

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Наприкінці січня 1947 у нього стався інсульт, через три дні лікарі діагностували ще й пневмонію. 25 січня серце гангстера зупинилося.

До сьогодні безліч колекціонерів зброї мріють хоча б про один з екземплярів, який належав мафіозі.



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