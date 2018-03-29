20:45
29 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
1°C -2°C
  • п'ятниця
    4°C -2°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:47, 28 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, сьогодні
ЦРУ
09:30, 28 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Програми Одна історія
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Одна історія. Чому Аль Капоне вважають батьком організованої злочинності епохи Сухого закону

Одна історія 161 Читать новость на русском

Засновник відмивання грошей та "рекету" — таким постає образ Капоне. Його вважають одним із найзнаменитіших злочинців в історії людства.

Альфонсо Габріель Капоне народився 1899 року. З ранніх років хлопець мав запальний характер і від того йому було важко порозумітися з іншими дітьми. Агресія Альфонсо тягнулася за ним немов шлейф.

Читайте також: Одна історія. Ким насправді був один з найзагадковіших фараонів – Тутанхамон

З перших класів він голосно і бурхливо лаявся з однокласниками і вчителями, а в шостому спровокував бійку з учителем під час уроку. Після цього випадку підліток залишив школу і приєднався до місцевої банди, яка пізніше стала частиною знаменитого нью-йоркського угруповання "Five Points", які займалися здирництвом і нелегальним гральним бізнесом. Аби кримінальні діяння не розсекретили, юний Капоне підпрацьовував у клубі "Harvard Inn" та брав участь у турнірах з більярду.

До речі, саме в більярдній сталася бійка, після якої обличчя Капоне прикрасив шрам. Хлопець зробив недвозначне зауваження дівчині, яка виявилась родичкою кримінального авторитета, що також був у залі в той час. Майбутній глава мафії завжди соромився цієї історії, тому вигадав альтернативну версію: нібито шрам він отримав в результаті геройських битв під час Першої світової війни.


Альфонсо Габріель Капоне

До повноліття Альфонсо Капоне підозрювали у скоєнні безлічі злочинів, і навіть у двох вбивствах. Зрештою, це натиснуло на хлопця і він переїхав до Чикаго.

Читайте також: Одна історія. Як виникло і стало легендарним піратство

На новому місці "Великий Аль", як його називали друзі, став сутенером в одному із заштатних борделів. Він перетворив його зі звичайного будинку розпусти в чотириповерховий бар "The Four Deuces" із пабами, тоталізаторами, казино та дівчатами на кожному поверсі.

А вже у 26 років Аль Капоне став власником всієї кримінальної імперії. Його темний бізнес був пов'язаний з контрабандою спиртних напоїв, заборонених на той час в Сполучених Штатах.

Молодий Капоне був одним з ініціаторів використання бандитами вибухових пристроїв, що приєднували до стартера автомобіля. Такі вибухи знищували машину разом із водієм та пасажирами вщент. Перша серія таких кривавих вбивств отримала назву "Бійня в День святого Валентина". Озброєні люди Капоне увірвалися в гараж однієї банди у формі копів, і конкуренти, повіривши, що стали жертвами поліцейської облави, покірно вишикувалися біля стінки. Там їх і розстріляли.

Тоді боса мафії посадили за ґрати на 11 років, з яких відсидів лише сім, але їх виявилося досить аби він остаточно ослаб і, вийшовши на свободу, втратив свій авторитет.

Читайте також: Одна історія. Як Чингісхан став найвидатнішим полководцем

Наприкінці січня 1947 у нього стався інсульт, через три дні лікарі діагностували ще й пневмонію. 25 січня серце гангстера зупинилося.

До сьогодні безліч колекціонерів зброї мріють хоча б про один з екземплярів, який належав мафіозі.


Більше про життя і злочини Аль Капоне – дивіться у програмі.

Теги: Кримінальні новини Історія Одна історія Новини США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 18:01 "Не дитина, а воїн": яким був загиблий 19-річний доброволець "Діллі"
Катерина Петренко 803
Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
сьогодні, 17:02 Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
Лев Парцхаладзе 225
Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
сьогодні, 15:01 Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
Олексій Чибісов 4903
Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
сьогодні, 14:01 Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
11054
4G в Україні: коли запрацює і як підключити
сьогодні, 13:01 4G в Україні: коли запрацює і як підключити
Яніна Ткачук 19980
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук