Одна история. Как Махатма Ганди боролся с унижением индейцев

Дар убеждения — это тот секретный прием, с помощью которого этому мужчине удавалось бороться с агрессией и насилием. Он был тем, кого в Индии называют отцом нации и великой душой мира. Звали его Мохандас Карамчанд Ганди, более известный как Махатма Ганди.

Родился Мохандас 2 октября 1869 года в прибрежном городе Порбандар, в штате Гуджарат. Семья была бедной и принадлежала купцам. Отец Мохандаса занимал довольно высокую должность министра города. В семье все были религиозными, всегда поддерживали религиозные обряды и традиции.

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Мать парня — Пулитбай – не пропускала ни одного богослужения, занималась чтением религиозной литературы, пропагандировала вегетарианство, придерживалась строжайшего поста и принципов самоотречения. Благодаря ей юный Мохандас вобрал в себя идеи индуистской религии, которая помогла сформировать его мировоззрение и создать неповторимую личность будущего "отца нации".

Как и было заведено традиционно, Мохандас женился в 13 лет. Его женой стала ровесница по имени Кастурбай. Всю жизнь она была хорошим другом и помощницей своего мужа. В браке у них родилось четверо сыновей: Харилай, Манила, Рамдас, Девдас. Старший сын Харилай любил выпить, был развратным и не придерживался религии, поэтому со временем отец отрекся от него. Из-за такого образа жизни Харилай впоследствии заболел сифилисом и умер. Другие сыновья наследовали жизнь отца и стали его верными соратниками.



Махатма Ганди в юности

В возрасте 19 лет Мохандас Ганди отправился на учебу в Лондон и изучал там юриспруденцию. Когда в 1891 году окончил обучение, то вернулся обратно в Индию. На родных землях профессиональная деятельность не задалась, поэтому мужчина отправился в Южную Африку, чтобы защищать права индейцев. Ему удалось занять должность юридического консультанта торговой фирмы.

Именно в тот период своей жизни Ганди впервые применил метод ненасильственного сопротивления — сатьяграха. Благодаря такой тактике ему и его коллегам удалось добиться отмены некоторых законов, которые унижали права индейцев. Ганди всю жизнь считал, что для того, чтобы изменить мир к лучшему, надо начинать с себя. Он был очень требователен к своему образу жизни. Поэтому стал еще больше поститься, отказался от европейской одежды в пользу национальной и принял аскетический образ существования. Кроме того, впоследствии он отказался и от супружеских отношений.

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Через несколько лет отец нации вернулся в Индию. Именно тогда писатель и лауреат Нобелевской премии Рабиндранат Тагора удостоил Мохандаса званием Махатма, что означает "великая душа". Этот титул в Индии добавляют к имени только уважаемых людей, видных общественных деятелей, высокодуховных личностей. Кстати, титул Махатмы Мохандас Ганди так и не принял, потому что считал себя недостойным такого звания.



Ганди впервые применил метод ненасильственного сопротивления

В то время Махатма организовал движение за независимость Индии от Британии. Используя только ненасильственные методы борьбы — проповеди, мирные демонстрации и митинги. Тогда же он посоветовал индийцам бойкотировать все британское — товары, учреждения и прочее. Следовательно Ганди стал председателем Индийского национального конгресса. Когда между ним и другими руководителями взгляды разбежались, Махатма покинул пост.

Особого внимания заслуживает упорная борьба Махатмы Ганди с кастовым неравноправием. Всю свою сознательную жизнь он добивался того, чтобы индейцы освободились от глубоко укоренившихся несправедливых предубеждений относительно неприкасаемых, так как сам факт ущемления прав человека противоречит философии индуизма. Согласно ей, все люди, независимо от расовой, кастовой и религиозной принадлежности, взглядов, социального и финансового положения являются созданиями божьими.



Ганди призывал женщин принимать участие в общественной жизни

Кроме вопроса неприкасаемых, Ганди занимался войной между индусами и мусульманами, населявших Пакистан, образовавшийся в результате раздела Британской Индии на Пакистан и Индию. Он всеми силами пытался насаждать принципы ненасильственного решения конфликта. И когда это не приносило плодов, Ганди в 1948 году объявил голодовку. Результатом стало временное перемирие между религиозными группами, лидеры договорились о перемирии на некоторое время.

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Также Махатма пытался решить проблему ранних браков. Он считал, что такие связи истощают и физически, и морально, а достоинство женщин ограничивается. Чтобы это преодолеть, Ганди призвал женщин участвовать в общественной жизни, помогать мужчинам в их труде, отказаться от иностранных нарядов и роскоши.

Кто был ярым противником Ганди – смотрите в программе.