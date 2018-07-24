Одна история. Как прошел первый полет на Луну Нила Армстронга

Полвека назад состоялся один из самых ярких моментов в истории, мощный научно-технический и инженерный прорыв человечества – первый землянин ступил на поверхность луны.

16 июля в 1969 году на глазах у всего мира "Аполлон-11" взял старт из космического центра имени Кеннеди и, преодолев за 76 часов 384 тысячи километров, вышел на окололунную орбиту.

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Под грифом "совершенно секретно" в Белом доме подготовили сценарий речи для тогдашнего президента США Ричарда Никсона в случае, если миссия провалится и астронавты не вернутся на Землю. К счастью, она не понадобилась. Цель была достигнута – осуществление посадки на Луну и возвращение экипажа на Землю.



Ричард Никсон

Ступив с лесенки лунного модуля на поверхность Луны, Нил Армстронг произнес свою знаменитую фразу – "Это один маленький шаг для человека, и огромный скачок для всего человечества". Кроме командира, в составе экипажа были двое пилотов – Майкл Коллинз и Олдрин. Астронавты сначала выполнили операции, имитирующих старт с Луны, чтобы убедиться в исправности соответствующих систем. Внешняя бортовая камера, установленная на лунном модуле, обеспечила прямую трансляцию выхода Армстронга на лунную поверхность.

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Первый землянин ступил на Луну 21 июля 1969 года в 2 часа 56 минут 20 секунд по Гринвичу. Олдрин вышел на поверхность спутника Земли через 15 минут после Армстронга. Он опробовал различные способы быстрого передвижения по поверхности Луны. Целесообразной астронавты признали обычную ходьбу. Экипаж прошелся по поверхности, собрал образцы лунного грунта и установил телевизионную камеру. После этого астронавты подняли на Луне флаг США и провели двухминутный сеанс связи с президентом Никсоном.



Космонавт Базз Олдрин

Установив на поверхности Луны научные приборы, астронавты дополнительно собрали образцы лунного грунта и вернулись на модуль. На 125-м часу полетного времени взлетная ступень лунного модуля стартовала с Луны. На посадочной части лунного модуля, который остался на Луне, закреплена табличка с выгравированной на ней картой полушарий Земли и словами: "Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969. Новой эры. Мы пришли с миром от имени всего Человечества". Под этими словами выгравированы подписи трех астронавтов корабля "Аполлон-11" и президента Никсона.

Команда Нила Армстронга вернулась на Землю 24 июля 1969 года. Астронавты 18 дней оставались на карантине. С первого же дня пребывания на Земле экипаж начал отчитываться о полете и одновременно проходил медицинское обследование. Эти обследования, а также анализ образцов лунных пород не обнаружили внеземных микроорганизмов. После получения таких результатов карантин был снят.

Вскоре после посадки, один из членов экспедиции Олдрин, на правах старейшины пресвитерианской церкви, провел короткую частную службу с причастием. Армстронг, будучи атеистом, причащаться не стал. Астронавт принадлежал к древнему шотландского клану Армстронг и гордился происхождением. В экспедицию он взял тартан – рисунок, состоящий из перекрестных горизонтальных и вертикальных цветных полос и являющийся символом клана.

Как-то Армстронгу сказали, что отсутствие ветров и дождей на Луне навечно сохранит оставленные им следы. "Я надеюсь, что в один прекрасный день кто-то снова окажется там и затопчет их", – сказал он. Сторонники так называемого "лунного заговора" считают высадку американцев на Луну профессиональной подделкой фотографов и кинорежиссеров, отснятой в павильоне.

В частности, фальсификацию материалов NASA связывают с голливудским режиссером Стэнли Кубриком, который в тот же период работал над фильмом «2001: Космическая Одиссея". Слухи о том, что режиссер причастен к "лунному заговору", распространила его жена Кристиана Кубрик, заявив журналистам, что для развития логики происходящего на экране в репортаже о лунную миссию, ее муж прибегнул к дополнительной съемке высадки.