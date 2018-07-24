Одна історія. Як відбувся перший політ на місяць Ніла Армстронга

Півстоліття тому відбувся один з найяскравіших моментів в історії, потужний науково-технічний та інженерний прорив людства – перший землянин ступив на поверхню місяця.

16липня 1969 року на очах у всього світу "Апполон-11" взяв старт з космічного центру імені Кеннеді і, подолавши за 76 годин 384 тисячі кілометрів, увійшов у навколомісячну орбіту.

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Під грифом "цілком таємно" в Білому домі підготували сценарій промови для тодішнього президента США Річарда Ніксона на випадок, якщо місія провалиться і астронавти не повернуться на Землю. На щастя, вона не знадобилася. Мету було досягнуто – здійснення посадки на Місяць і повернення екіпажу на Землю.



Річард Ніксон



Ступивши з драбинки місячного модуля на поверхню Місяця, Ніл Армстронг вимовив свою знамениту фразу – "Це один маленький крок для людини, та гігантський стрибок для всього людства". Крім командира, у складі екіпажу були ще двоє пілотів – Майкл Коллінз та Базз Олдрін. Астронавти спершу виконали операції, які імітували старт з Місяця, щоб переконатися у справності відповідних систем. Зовнішня бортова камера, встановлена на місячному модулі, забезпечила пряму трансляцію виходу Армстронга на місячну поверхню.

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Перший землянин ступив на Місяць 21 липня 1969 року о 02 годині 56 хвилин 20 секунд за Грінвічем. Олдрін вийшов на поверхню супутника Землі через 15 хвилин після Армстронга. Він випробував різні способи швидкого пересування поверхнею Місяця. Найдоцільнішою астронавти визнали звичайну ходьбу. Екіпаж пройшовся поверхнею, зібрав зразки місячного ґрунту і встановив телевізійну камеру. Після цього астронавти підняли на Місяці прапор США та провели двохвилинний сеанс зв'язку з президентом Ніксоном.



Космонавт Базз Олдрін

Встановивши на поверхні Місяця наукові прилади, астронавти додатково зібрали зразки місячного ґрунту і повернулися на модуль. На 125-тій годині польотного часу злітний ступінь місячного модуля стартував з Місяця. На посадковому ступені, який залишився на Місяці, закріплена табличка з вигравіруваною на ній мапою півкуль Землі і словами: "Тут люди з планети Земля вперше ступили на Місяць. Липень 1969. Нової ери. Ми прийшли з миром від імені всього Людства". Під цими словами вигравірувані підписи трьох астронавтів корабля "Аполлон-11" і президента Ніксона.

Команда Ніла Армстронга повернулась на Землю 24 липня 1969 року. Астронавти 18 днів залишалися в карантині. З першого ж дня перебування на Землі екіпаж почав звітувати про політ і одночасно проходив медичне обстеження. Ці обстеження, а також аналіз зразків місячних порід не виявили позаземних мікроорганізмів. Після одержання таких результатів карантин було знято.

Незабаром після посадки, один із членів експедиції Базз Олдрін, на правах старійшини пресвітеріанської церкви, провів коротку приватну службу з причастям. Армстронг, будучи атеїстом, причащатися не став. Астронавт належав до давнього шотландського клану Армстронг і пишався походженням. В експедицію він узяв тартан – малюнок, що складається з перехресних горизонтальних та вертикальних кольорових смуг і є символом клану.

Якось Армстронгу сказали, що відсутність вітрів та дощів на Місяці навічно збереже залишені ним сліди. "Я сподіваюся, що одного прекрасного дня хтось знову опиниться там і затопче їх", – відповів він. Прихильники так званої "місячної змови" вважають висадку американців на Місяць професійною підробкою фотографів і кінорежисерів, відзнятою в павільйоні.

Зокрема, фальсифікацію матеріалів NASA пов’язують з голлівудським режисером Стенлі Кубриком, який у той самий період працював над стрічкою "2001: Космічна Одіссея". Чутки про те, що режисер причетний до "місячної змови", розповсюдила його дружина Крістіана Кубрик, заявивши журналістам, що для розвитку логіки того, що відбувається на екрані у репортажі про місячну місію, її чоловік удався до додаткової зйомки висадки.