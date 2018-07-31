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Одна история. Как Счастливчик Лучано создал мафию США

Одна история 41 Читати новину українською

Он был одним из самых богатых людей планеты, его проницательный взгляд заставлял дрожать людей во всем мире, женщины восхищались им, а мужчины – боялись. Его называли преступным гением – Сальваторе Лукания, более известный под именем Чарльз Лучано по прозвищу Лаки.

В начале 30-х годов имя Лаки Лучано держало в страхе всю Америку. Он был жестоким мафиози в США.

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Свою первую крупную сумму Лучано выиграл в казино – 225 долларов. За эти деньги Счастливчик купил себе кожаный плащ и шляпу большого размера. Лучано всегда нравилось хорошо одеваться, он любил дорогие костюмы и обувь. Именно он вместе с Аль Капоне сформировали так называемый стиль Нью-Йоркского иммигранта и стиль итальянской мафии.

Лакі Лучано створив стиль італійської мафії

Лаки Лучано создал стиль итальянской мафии

В 18 лет Лучано впервые арестовали – за продажу наркотиков. Его отпустили через год, после того как парень согласился выдать, где находится большая партия товара. Впоследствии Лаки рассказывал, что сам приказал перегнать грузовик в нужное место, чтобы агенты ФБР могли его там найти.

В тюрьме Лучано познакомился с гангстерами и многого от них научился. Близким другом Лучано стал еврей, иммигрант из России, Майер Лански, которого подозревали в организации заказных убийств. Вся жизнь американского гангстера превратилась в большую легенду, журнал "Тайм" вписал его имя в список людей, которые определяют лицо 20 века. Лицо же самого Лучано было обезображено шрамом, который нагонял ужас даже на его друзей.

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Этот шрам появился 16 октября 1929 года, когда Чарльза Лучано посреди Нью-Йорка похитили трое гангстеров. Они вывезли его за пределы города и жестоко избили, а один из преступников ножом разрезал ему лицо. Полицейские выловили тело Лучано из сточной канавы после того, как он пролежал там два дня. Лаки выжил, хоть в это и трудно поверить.

Он знал имена своих похитителей, однако на допросах упорно молчал, а шрам, оставшийся после этого неприятного происшествия напоминал Лучано о его обидчиках. После этого случая Чарльзу дали прозвище "Лаки", то есть "Счастливчик", ведь выжить после так называемой "поездке", в которой довелось побывать Лучано, не удавалось никому из гангстеров.

Банда Лакі Лучано

Банда Лаки Лучано

В Чикаго до тех пор "королем" мафии стал Аль Капоне, а клан Лучано тем временем усиливал свою власть в Нью-Йорке.

В то время, когда среднестатистический американец зарабатывал 2 доллара в день, суточная прибыль Лучано составляла до 150 тысяч долларов. Во времена "сухого закона" Лаки со своими друзьями открыл сотни клубов с игровыми автоматами, в этих клубах ставки принимались практически на все: на гонки лошадей, на боксерские бои, на результаты матчей американского футбола.

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В 1936 году Лаки Лучано предстал перед судом в Нью-Йорке. Специальный прокурор Томас Дьюи объявил Лучано "врагом общества номер один". Во время судебного процесса его судили не как босса мафии, а как рядового члена преступной группировки.

Во время суда Лучано несколько раз ловили на даче ложных показаний, а также он не смог объяснить суду, откуда у него такие большие прибыли. 18 июля суд присяжных признал Лучано виновным по 62 пунктам обвинения и известного мафиози приговорили к 50 годам заключения.

Лакі Лучано ніколи не був одруженим

Лаки Лучано никогда не был женат, но имел множество девушек

С разгаром Второй мировой войны Лаки оказался полезным для разведки ВМС США, Лучано стал посредником между властью и мафиозными боссами, которые полностью контролировали территорию портов. Власти заключили с Лучано соглашение, в результате которого его выпустили из тюрьмы в 1946 году с формулировкой "за заслуги перед страной" и с условием, что его депортируют из США в Италию.

Остаток своей жизни он провел на свободе, пытаясь вернуть утраченное могущество. Лаки никогда не был женат, хотя у него было множество девушек, и женщины никогда не отказывались от его внимания. В 1962 году Лучано умер от сердечного приступа в аэропорту Неаполя, куда приехал для встречи с американским продюсером Мартином Гошем, который решил снять документальный фильм о нем.

Теги: История Новости США Одна история
Источник: 24 канал
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