Одна история. Как Счастливчик Лучано создал мафию США

Он был одним из самых богатых людей планеты, его проницательный взгляд заставлял дрожать людей во всем мире, женщины восхищались им, а мужчины – боялись. Его называли преступным гением – Сальваторе Лукания, более известный под именем Чарльз Лучано по прозвищу Лаки.

В начале 30-х годов имя Лаки Лучано держало в страхе всю Америку. Он был жестоким мафиози в США.

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Свою первую крупную сумму Лучано выиграл в казино – 225 долларов. За эти деньги Счастливчик купил себе кожаный плащ и шляпу большого размера. Лучано всегда нравилось хорошо одеваться, он любил дорогие костюмы и обувь. Именно он вместе с Аль Капоне сформировали так называемый стиль Нью-Йоркского иммигранта и стиль итальянской мафии.

Лаки Лучано создал стиль итальянской мафии

В 18 лет Лучано впервые арестовали – за продажу наркотиков. Его отпустили через год, после того как парень согласился выдать, где находится большая партия товара. Впоследствии Лаки рассказывал, что сам приказал перегнать грузовик в нужное место, чтобы агенты ФБР могли его там найти.

В тюрьме Лучано познакомился с гангстерами и многого от них научился. Близким другом Лучано стал еврей, иммигрант из России, Майер Лански, которого подозревали в организации заказных убийств. Вся жизнь американского гангстера превратилась в большую легенду, журнал "Тайм" вписал его имя в список людей, которые определяют лицо 20 века. Лицо же самого Лучано было обезображено шрамом, который нагонял ужас даже на его друзей.

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Этот шрам появился 16 октября 1929 года, когда Чарльза Лучано посреди Нью-Йорка похитили трое гангстеров. Они вывезли его за пределы города и жестоко избили, а один из преступников ножом разрезал ему лицо. Полицейские выловили тело Лучано из сточной канавы после того, как он пролежал там два дня. Лаки выжил, хоть в это и трудно поверить.

Он знал имена своих похитителей, однако на допросах упорно молчал, а шрам, оставшийся после этого неприятного происшествия напоминал Лучано о его обидчиках. После этого случая Чарльзу дали прозвище "Лаки", то есть "Счастливчик", ведь выжить после так называемой "поездке", в которой довелось побывать Лучано, не удавалось никому из гангстеров.

Банда Лаки Лучано

В Чикаго до тех пор "королем" мафии стал Аль Капоне, а клан Лучано тем временем усиливал свою власть в Нью-Йорке.

В то время, когда среднестатистический американец зарабатывал 2 доллара в день, суточная прибыль Лучано составляла до 150 тысяч долларов. Во времена "сухого закона" Лаки со своими друзьями открыл сотни клубов с игровыми автоматами, в этих клубах ставки принимались практически на все: на гонки лошадей, на боксерские бои, на результаты матчей американского футбола.

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В 1936 году Лаки Лучано предстал перед судом в Нью-Йорке. Специальный прокурор Томас Дьюи объявил Лучано "врагом общества номер один". Во время судебного процесса его судили не как босса мафии, а как рядового члена преступной группировки.

Во время суда Лучано несколько раз ловили на даче ложных показаний, а также он не смог объяснить суду, откуда у него такие большие прибыли. 18 июля суд присяжных признал Лучано виновным по 62 пунктам обвинения и известного мафиози приговорили к 50 годам заключения.

Лаки Лучано никогда не был женат, но имел множество девушек

С разгаром Второй мировой войны Лаки оказался полезным для разведки ВМС США, Лучано стал посредником между властью и мафиозными боссами, которые полностью контролировали территорию портов. Власти заключили с Лучано соглашение, в результате которого его выпустили из тюрьмы в 1946 году с формулировкой "за заслуги перед страной" и с условием, что его депортируют из США в Италию.

Остаток своей жизни он провел на свободе, пытаясь вернуть утраченное могущество. Лаки никогда не был женат, хотя у него было множество девушек, и женщины никогда не отказывались от его внимания. В 1962 году Лучано умер от сердечного приступа в аэропорту Неаполя, куда приехал для встречи с американским продюсером Мартином Гошем, который решил снять документальный фильм о нем.