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Одна історія. Як Щасливчик Лучано створив мафію США

Одна історія 143 Читать новость на русском

Він був одним із найбагатших людей планети, його проникливий погляд змушував тремтіти людей у цілому світі, жінки захоплювалися ним, а чоловіки – боялися. Його називали злочинним генієм – Сальваторе Луканія, більш відомий під іменем Чарльз Лучано на прізвисько Лакі.

На початку 30-х років ім’я Лакі Лучано тримало в страху всю Америку. Він був найжорстокішим мафіозі у США.

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Свою першу крупну суму Лучано виграв у казино – 225 доларів. За ці гроші Щасливчик купив собі шкіряного плаща та капелюх великого розміру. Лучано завжди подобалося добре одягатися, він любив дорогі костюми та взуття. Саме він разом із Аль Капоне сформували так званий стиль Нью-Йоркського іммігранта та стиль італійської мафії.

Лакі Лучано створив стиль італійської мафії
Лакі Лучано створив стиль італійської мафії

У 18 років Лучано вперше заарештували – за продаж наркотиків. Його відпустили через рік, після того як хлопець погодився видати, де знаходиться велика партія товару. Згодом Лакі розповідав, що сам наказав перегнати вантажівку у потрібне місце, щоб агенти ФБР могли її там знайти.

У в’язниці Лучано познайомився із гангстерами та багато чого від них навчився. Найближчим другом Лучано став єврей, іммігрант із Росії, Маєр Ланскі, якого підозрювали в організації замовних убивств. Усе життя американського гангстера перетворилося на велику легенду, журнал "Тайм" вписав його ім’я до списку людей, які визначають обличчя 20 століття. Обличчя ж самого Лучано було спотворене шрамом, який наганяв жаху навіть на його друзів.

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Цей шрам з’явився 16 жовтня 1929 року, коли Чарльза Лучано посеред Нью-Йорка викрали троє гангстерів. Вони вивезли його за межі міста та жорстоко побили, а один із злочинців ножем розрізав йому обличчя. Поліцейські виловили тіло Лучано із стічної канави після того, як він пролежав там два дні. Лакі вижив, хоч у це й важко було повірити.

Він знав імена своїх викрадачів, проте на допитах вперто мовчав, а шрам, що залишився після цієї неприємної пригоди нагадував Лучано про його кривдників. Після цього випадку Чарльзу дали прізвисько "Лакі", тобто "Щасливчик", адже вижити після так званої "поїздки", в якій довелось побувати Лучано, не вдавалося нікому із гангстерів.

Банда Лакі Лучано
Банда Лакі Лучано

У Чикаго до цього часу "королем" мафії став Аль Капоне, а клан Лучано тим часом посилював свою владу в Нью-Йорку.

В той час, коли середньостатистичний американець заробляв 2 долари на день, добовий прибуток Лучано складав до 150 тисяч доларів. У часи "Сухого закону" Лакі зі своїми друзями відкрив сотні клубів з ігровими автоматами, в цих клубах ставки приймалися практично на все: на перегони коней, на боксерські бої, на результати матчів американського футболу.

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У 1936 році Лакі Лучано постав перед судом у Нью-Йорку. Спеціальний прокурор Томас Дьюї оголосив Лучано "ворогом суспільства номер один". Під час судового процесу його судили не як боса мафії, а як рядового члена злочинного угруповання.

Під час суду Лучано кілька разів ловили на дачі неправдивих свідчень, а також він не зміг пояснити суду, звідки в нього такі великі прибутки. 18 липня суд присяжних визнав Лучано винним за 62 пунктами звинувачення і найвідомішого мафіозі засудили до 50 років ув’язнення.

Лакі Лучано ніколи не був одруженим
Лакі Лучано ніколи не був одруженим, але мав безліч дівчат

З розпалом Другої світової війни Лакі виявився корисним для розвідки ВМС США, Лучано став посередником між владою та мафіозними босами, які повністю контролювали територію портів. Влада уклала із Лучано угоду, в результаті якої його випустили із в’язниці у 1946 році з формулюванням "за заслуги перед країною" і з умовою, що його депортують із США в Італію.

Решту свого життя він провів на волі, намагаючись повернути втрачену могутність. Лакі ніколи не був одруженим, хоча в нього було безліч дівчат, і жінки ніколи не відмовлялися від його уваги. У 1962 році Лучано помер від серцевого нападу в аеропорту Неаполя, куди приїхав для зустрічі з американським продюсером Мартіном Гошем, який вирішив зняти документальний фільм про нього.

Теги: Історія Новини США Одна історія
Джерело: 24 канал
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