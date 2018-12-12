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      Одна из стран ЕС выступила за продление санкций против России

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      Венгрия выступила за продление санкций ЕС против России
      Венгрия выступила за продление санкций ЕС против России / Фото из открытых источников

      Будапешт не будет выступать против продолжения экономических санкций Евросоюза против России, ведь венгерская экономика отметила значительные убытки из-за контрсанкции РФ.

      Об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, передает пресс-служба венгерского Кабмина.

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      Венгерская экономика понесла серьезные убытки из-за контрсанкции России. Правительство считает, что эти ограничения нецелесообразны для решения проблем, связанных с Россией, но не будет нарушать единство ЕС,
      – подчеркнул он.

      Отметим, представители венгерских властей давно отмечают необходимость пересмотреть санкции против Кремля.

      Заседание Европейского совета состоится 13-14 декабря. Ожидается, что на встрече примут политическое решение о продлении экономических санкций против РФ еще на 6 месяцев.

      К слову, недавно Литва расширила список граждан РФ, которым запрещен въезд в страну из-за агрессии Кремля в Азовском море и Керченском проливе. В санкционный список попали 20 человек.

      Теги: Украина – Россия Новости России Санкции Новости политики Евросоюз Венгрия
      Источник: 24 Канал
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