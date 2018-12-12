Одна из стран ЕС выступила за продление санкций против России
Будапешт не будет выступать против продолжения экономических санкций Евросоюза против России, ведь венгерская экономика отметила значительные убытки из-за контрсанкции РФ.
Об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, передает пресс-служба венгерского Кабмина.
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Венгерская экономика понесла серьезные убытки из-за контрсанкции России. Правительство считает, что эти ограничения нецелесообразны для решения проблем, связанных с Россией, но не будет нарушать единство ЕС,
– подчеркнул он.
Отметим, представители венгерских властей давно отмечают необходимость пересмотреть санкции против Кремля.
Заседание Европейского совета состоится 13-14 декабря. Ожидается, что на встрече примут политическое решение о продлении экономических санкций против РФ еще на 6 месяцев.
К слову, недавно Литва расширила список граждан РФ, которым запрещен въезд в страну из-за агрессии Кремля в Азовском море и Керченском проливе. В санкционный список попали 20 человек.
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