Одна з країн ЄС виступила за продовження санкцій проти Росії
Будапешт не буде виступати проти продовження економічних санкцій Євросоюзу проти Росії, адже угорська економіка зазначила чималих збитків через контрсанкції РФ.
Про це заявив речник угорського уряду Золтан Ковач, передає прес-служба угорського Кабміну.
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Угорська економіка зазнала серйозних збитків через контрсанкції Росії. Уряд вважає, що ці обмеження недоцільні для вирішення проблем, пов'язаних з Росією, але не буде порушувати єдність ЄС,
– наголосив він.
Зазначимо, представники угорської влади давно наголошують на необхідності переглянути санкції проти Кремля.
Засідання Європейської ради відбудеться 13-14 грудня. Очікується, що на зустрічі ухвалять політичне рішення про продовження економічних санкцій проти РФ ще на 6 місяців.
До слова, нещодавно Литва розширила список громадян РФ, яким заборонили в'їзд у країну через агресію Кремля В Азовському морі та Керченській протоці. До санкційного списку потрапили 20 людей.
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