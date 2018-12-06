Одна из стран Европы сделает общественный транспорт полностью бесплатным
Власти Люксембурга планируют полностью отменить плату за проезд в общественном транспорте.
Об этом сообщило издание The Guardian.
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Плату за проезд в поездах, трамваях и автобусах полностью отменят летом 2019 года.
Известно, что ситуация с загруженностью дорог в Люксембурге является одной из худших в мире. В стране живет около 600 тысяч человек, около 200 тысяч жителей соседних стран, а именно Германии, Франции и Бельгии, каждый день едут в Люксембург на работу.
Источник: 24 Канал
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