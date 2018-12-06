Одна из стран Европы сделает общественный транспорт полностью бесплатным

Власти Люксембурга планируют полностью отменить плату за проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Читайте также: Компания Waymo первой в мире запускает сервис беспилотных такси: яркие фото и видео

Плату за проезд в поездах, трамваях и автобусах полностью отменят летом 2019 года.

Известно, что ситуация с загруженностью дорог в Люксембурге является одной из худших в мире. В стране живет около 600 тысяч человек, около 200 тысяч жителей соседних стран, а именно Германии, Франции и Бельгии, каждый день едут в Люксембург на работу.