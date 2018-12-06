Одна з країн Європи зробить громадський транспорт повністю безкоштовним
Влада Люксембургу планує повністю скасувати плату за проїзд у громадському транспорті.
Про це повідомило видання The Guardian.
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Плату за проїзд у поїздах, трамваях та автобусах повністю скасують влітку 2019 року.
Відомо, що ситуація з завантаженістю доріг у Люксембурзі є однією з найгірших у світі. В країні живе близько 600 тисяч осіб, близько 200 тисяч жителів сусідніх країн, а саме Німеччини, Франції та Бельгії, щодня їдуть в Люксембург на роботу.
Джерело: 24 Канал
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