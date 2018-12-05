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      Одна из украинских церквей не будет выдвигать своего кандидата на главу УПЦ

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      УАПЦ не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля Единой православной церкви
      УАПЦ не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля Единой православной церкви / Фото из открытых источников

      Никто из представителей Украинской автокефальной православной церкви не будет подавать свою кандидатуру на пост предстоятеля Единой поместной православной церкви.

      Об этом рассказал архиепископ Харьковский и Хотинский УАПЦ владыка Герман в эфире "Громадского".

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      По идее, каждый епископ может стать предстоятелем (единой поместной церкви – 24 канал). Никто из епископов УАПЦ, начиная с предстоятеля нашей церкви, не собирается выставлять свою кандидатуру. Но я готов голосовать за другого кандидата,
      – сказал он.

      Владыка Герман также отметил, что на сегодня, 5 декабря, ни он, ни другие епископы еще не получили от Вселенского патриархата приглашение на Объединительный собор, на котором будут избирать главу поместной церкви.

      Ранее глава Украинской автокефальной православной церкви Макарий заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы новой Единой поместной церкви в Украине. Как отметил митрополит, он будет поддерживать того, кого предложит Вселенский патриарх.

      Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также было принято решение по тексту Томоса, однако его обнародуют уже после Объединительного Собора.

      Впоследствии Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор состоится 15 декабря 2018 года в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Руководителем Собора станет митрополит Галльский Эммануил (православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату).

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Единая поместная церковь УАПЦ Томос
      Источник: 24 Канал
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