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      Кто возглавит Единую поместную церковь: у Филарета на одного конкурента стало меньше

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      Глава Украинской АПЦ Макарий заверил, что не будет выдвигаться на пост главы Единой поместной церкви
      Глава Украинской АПЦ Макарий заверил, что не будет выдвигаться на пост главы Единой поместной церкви / Соцсети

      Украинской автокефальной православной церкви Макарий заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность главы новой Единой поместной ценркви в Украине. Как отметил митрополит, он будет поддерживать того, кого предложит Вселенский патриарх.

      Ранее Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что он готов возглавить Единую поместную церковь в Украине. Как объяснял священнослужитель, на такой шаг он идет, "потому, что Москва сделает все, чтобы разрушить Украинскую православную церковь".

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      Зато настоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий заверил, что свою кандидатуру выдвигать не будет, правда, уже решил, кого будет поддерживать на Соборе, передает ZIK.

      "Я свою кандидатуру не выдвигаю. Я буду поддерживать того, кого предложит Вселенский патриарх", – подчеркнул митрополит.

      Напомним, ранее Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявлял, что разногласия между церквями относительно устава и названия Единой поместной церкви должны быть решены на "не до Собора, а на Соборе". По его словам, дата созыва объединительного Собора, на котором должны объявить о создании новой автокефальной Православной церкви и избрать ее предстоятеля, зависит от Вселенского патриарха Варфоломея. В то же время он выразил надежду, что это событие произойдет в ближайшее время.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      История православной церкви: смотрите видео

      АВТОКЕФАЛИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Новости Украины Религия Единая поместная церковь Томос Новости политики
      Источник: 24 Канал
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