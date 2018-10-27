Хто очолить Єдину помісну церкву: у Філарета на одного конкурента стало менше

Глава Української автокефальної православної церкви Макарій заявив, що не буде висувати свою кандидатуру на посаду голови нової Єдиної помісної церкви в Україні. Як зазначив митрополит, він підтримуватиме того, кого запропонує Вселенський патріарх.

Раніше Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що він є готовим очолити Єдину помісну церкву в Україні. Як пояснював священнослужитель, на такий крок він йде, "тому, що Москва зробить усе, аби зруйнувати Українську православну церкву".

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Натомість настоятель Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій запевнив, що свою кандидатуру висувати не буде, щоправда уже вирішив, кого підтримуватиме на Соборі, передає ZIK.

"Я свою кандидатуру не висуваю. Я підтримуватиму того, кого запропонує Вселенський патріарх", – наголосив митрополит.

Нагадаємо, раніше Голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявляв, що розбіжності між церквами щодо статуту й назви Єдиної помісної церкви має бути вирішено на "не до Собору, а на Соборі". За його словами, дата скликання об’єднавчого Собору, на якому мають оголосити про створення нової автокефальної Православної церкви та обрати її предстоятеля, залежить від Вселенського патріарха Варфоломія. Водночас він висловив сподівання, що ця подія відбудеться найближчим часом.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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