Автокефалія не ваша справа, – мусульмани України про гучну заяву муфтія РФ

Мусульмани не повинні втручатися у справи християн. І якщо хтось і має право коментувати надання автокефалії Українській православній церкві, то лише мусульмани України, а не Росії чи інших держав.

Про це заявив муфтій Духовного управління мусульман України Саід Ісмагілов коментуючи слова Верховного муфтія Росії Талгата Таджуддіна.

Читайте також: Чому так реагує РПЦ на Томос для України: коментар УПЦ КП

Зазначимо, напередодні муфтій РФ виступив проти надання автокефалії Україні, і заявив, що це "суперечить божому задуму".

Саїд Ісмагілов зауважив, що спочатку не повірив у те, що муфтій так міг сказати, "бо це – не більше, не менше, аж претензія на знання Божого задуму!". Але згодом, він побачив підтвердження такої заяви у російських ЗМІ.

По-перше, мусульмани не мають втручатись в православні справи, особливо з заявами про знання Божого задуму. По-друге, якщо хтось із мусульман і має давати свою оцінку, то виключно мусульмани України. Свою позицію, та позицію нашого Духовного управління я вже озвучив – ми вітаємо автокефалію,

– підкреслив Ісмагілов.

Він також додав, що не справа муфтіїв з Росії давати свою оцінку внутрішньоукраїнським питанням.

"Ми тут на місці і самі впораємось, якщо наша думка буде цікава українському суспільству", – наголосив муфтій України.

Хто такий муфтій? Мусульманський вчений-богослов, який тлумачить Коран, дає фетву (рішення) з духовних та юридичних питань, очолює орган духового управління. Нині в кожному мусульманському духовенстві є головний муфтій, який має і велику владу і дає рішення як з державних, так і власне з релігійних питань.



Наразі в Україні існує 6 муфтіятів, тобто 6 мусульманських організацій, які мають власного муфтія як вченого чий авторитет вони визнають.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом такий її крок підтримала Білоруська та Душабинська православні церкви – обидві входять до складу РПЦ.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео