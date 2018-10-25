18:29
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Автокефалія не ваша справа, – мусульмани України про гучну заяву муфтія РФ

      1915 Читать новость на русском
      Муфтій Саід Ісмагілов заявив, що мусульмани підтримують надання автокефалії УПЦ
      Муфтій Саід Ісмагілов заявив, що мусульмани підтримують надання автокефалії УПЦ / Фото з відкритих джерел

      Мусульмани не повинні втручатися у справи християн. І якщо хтось і має право коментувати надання автокефалії Українській православній церкві, то лише мусульмани України, а не Росії чи інших держав.

      Про це заявив муфтій Духовного управління мусульман України Саід Ісмагілов коментуючи слова Верховного муфтія Росії Талгата Таджуддіна.

      Читайте також: Чому так реагує РПЦ на Томос для України: коментар УПЦ КП

      Зазначимо, напередодні муфтій РФ виступив проти надання автокефалії Україні, і заявив, що це "суперечить божому задуму".

      Саїд Ісмагілов зауважив, що спочатку не повірив у те, що муфтій так міг сказати, "бо це – не більше, не менше, аж претензія на знання Божого задуму!". Але згодом, він побачив підтвердження такої заяви у російських ЗМІ.

      По-перше, мусульмани не мають втручатись в православні справи, особливо з заявами про знання Божого задуму. По-друге, якщо хтось із мусульман і має давати свою оцінку, то виключно мусульмани України. Свою позицію, та позицію нашого Духовного управління я вже озвучив – ми вітаємо автокефалію,
      – підкреслив Ісмагілов.

      Він також додав, що не справа муфтіїв з Росії давати свою оцінку внутрішньоукраїнським питанням.

      "Ми тут на місці і самі впораємось, якщо наша думка буде цікава українському суспільству", – наголосив муфтій України.

      Хто такий муфтій? Мусульманський вчений-богослов, який тлумачить Коран, дає фетву (рішення) з духовних та юридичних питань, очолює орган духового управління. Нині в кожному мусульманському духовенстві є головний муфтій, який має і велику владу і дає рішення як з державних, так і власне з релігійних питань.

      Наразі в Україні існує 6 муфтіятів, тобто 6 мусульманських організацій, які мають власного муфтія як вченого чий авторитет вони визнають.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом такий її крок підтримала Білоруська та Душабинська православні церкви – обидві входять до складу РПЦ.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Релігія Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 25 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      На пляжах Одеси радять тимчасово не купатися: названо причину
       14 серпня 2017 , 23:00
      "Ми разом". Медик-волонтер розповів про роботу в АТО та настрої бійців на передовій
       18 грудня 2014 , 23:35
      Топ-новини: Кравець забив гол у першому матчі за "Гранаду", Зозуля дебютував за "Бетіс" із перемоги над "Валенсією"
       12 вересня 2016 , 07:30
      Англійські букмекери приймали ставки на померлого тренера як нового наставника Бірмінгема
       19 вересня 2017 , 09:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук