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      Автокефалия не ваше дело, - мусульмане Украины о заявлении муфтия РФ по автокефалии для УПЦ

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      Муфтий Саид Исмагилов заявил, что мусульмане поддерживают предоставление автокефалии УПЦ
      Муфтий Саид Исмагилов заявил, что мусульмане поддерживают предоставление автокефалии УПЦ / Фото з відкритих джерел

      Мусульмане не должны вмешиваться в дела христиан. И если кто и имеет право комментировать предоставление автокефалии Украинской православной церкви, то только мусульмане Украины, а не России или других государств.

      Об этом заявил муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов комментируя слова Верховного муфтия России Талгата Таджуддина.

      Читайте также: Почему так реагирует РПЦ на Томос для Украины: комментарий УПЦ КП

      Отметим, накануне муфтий РФ выступил против предоставления автокефалии Украине, и заявил, что это "противоречит божьему замыслу".

      Саид Исмагилов заметил, что сначала не поверил в то, что муфтий так мог сказать, "потому что это – не больше, не меньше, аж претензия на знание Божьего замысла!". Но впоследствии, он увидел подтверждение такого заявления в российских СМИ.

      Во-первых, мусульмане не должны вмешиваться в православные дела, особенно с заявлениями о знании Божьего замысла. Во-вторых, если кто-то из мусульман и должен давать свою оценку, то исключительно мусульмане Украины. Свою позицию и позицию нашего Духовного управления я уже озвучил – мы приветствуем автокефалию,
      – подчеркнул Исмагилов.

      Он также добавил, что не дело муфтиев из России давать свою оценку внутриукраинским вопросам.

      "Мы здесь на месте и сами справимся, если наша мысль будет интересна украинскому обществу", – подчеркнул муфтий Украины.

      Кто такой муфтий?
      Мусульманский ученый-богослов, который толкует Коран, дает фетву (решение) по духовным и юридическим вопросам, возглавляет орган духового управления. Сейчас в каждом мусульманском духовенстве есть главный муфтий, который имеет и большую власть и дает решения как по государственным, так и собственно по религиозным вопросам.

      Сейчас в Украине существует 6 муфтиятов, то есть 6 мусульманских организаций, которые имеют собственного муфтия как ученого, чей авторитет они признают.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии такой шаг поддержала Белорусская и Душабинская православные церкви – обе входят в состав РПЦ.

       

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости России Новости Украины Единая поместная церковь Украина – Россия Религия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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