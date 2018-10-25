Автокефалия не ваше дело, - мусульмане Украины о заявлении муфтия РФ по автокефалии для УПЦ

Мусульмане не должны вмешиваться в дела христиан. И если кто и имеет право комментировать предоставление автокефалии Украинской православной церкви, то только мусульмане Украины, а не России или других государств.

Об этом заявил муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов комментируя слова Верховного муфтия России Талгата Таджуддина.

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Отметим, накануне муфтий РФ выступил против предоставления автокефалии Украине, и заявил, что это "противоречит божьему замыслу".

Саид Исмагилов заметил, что сначала не поверил в то, что муфтий так мог сказать, "потому что это – не больше, не меньше, аж претензия на знание Божьего замысла!". Но впоследствии, он увидел подтверждение такого заявления в российских СМИ.

Во-первых, мусульмане не должны вмешиваться в православные дела, особенно с заявлениями о знании Божьего замысла. Во-вторых, если кто-то из мусульман и должен давать свою оценку, то исключительно мусульмане Украины. Свою позицию и позицию нашего Духовного управления я уже озвучил – мы приветствуем автокефалию,

– подчеркнул Исмагилов.

Он также добавил, что не дело муфтиев из России давать свою оценку внутриукраинским вопросам.

"Мы здесь на месте и сами справимся, если наша мысль будет интересна украинскому обществу", – подчеркнул муфтий Украины.

Кто такой муфтий?

Мусульманский ученый-богослов, который толкует Коран, дает фетву (решение) по духовным и юридическим вопросам, возглавляет орган духового управления. Сейчас в каждом мусульманском духовенстве есть главный муфтий, который имеет и большую власть и дает решения как по государственным, так и собственно по религиозным вопросам.



Сейчас в Украине существует 6 муфтиятов, то есть 6 мусульманских организаций, которые имеют собственного муфтия как ученого, чей авторитет они признают.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии такой шаг поддержала Белорусская и Душабинская православные церкви – обе входят в состав РПЦ.

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