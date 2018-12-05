Одна з українських церков не буде висувати свого кандидата на главу УПЦ

Ніхто з представників Української автокефальної православної церкви не буде подавати свою кандидатуру на пост предстоятеля Єдиної помісної православної церкви.

Про це розповів архієпископ Чернівецький та Хотинський УАПЦ владика Герман в ефірі "Громадського".

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По ідеї, кожен єпископ може стати предстоятелем (єдиної помісної церкви – 24 канал). Ніхто з єпископів УАПЦ, починаючи з предстоятеля нашої церкви, не збирається виставляти свою кандидатуру. Але я готовий голосувати за іншого кандидата,

– сказав він.

Владика Герман також зазначив, що станом на сьогодні, 5 грудня, ані він, ані інші єпископи ще не отримали від Вселенського патріархату запрошення на Об’єднавчий собор, на якому обиратимуть голову помісної церкви.

Раніше глава Української автокефальної православної церкви Макарій заявив, що не буде висувати свою кандидатуру на посаду голови нової Єдиної помісної церкви в Україні. Як зазначив митрополит, він підтримуватиме того, кого запропонує Вселенський патріарх.

Нагадаємо, 29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також було ухвалено рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого Собору.



Згодом Президент України Петро Порошенко повідомив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня 2018 року у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. Керівником Собору стане митрополит Галльський Еммануїл (православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату).

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео