Однажды Россия решит, что нужно уступить – иначе ее ждет крах

Мы вынуждены идти на переговоры. Но при этом нам совсем не обязательно прекращать воевать на время дипломатических контактов. Далее читайте в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Война на истощение

Россияне на это рассчитывают. Они хотят своими недопустимыми действиями заставить нас прекратить сопротивление. Путин хочет, чтобы нами овладело сомнение относительно целесообразности продолжения войны, чтобы потом заключить выгодный для него самого мир.

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Компромисс – это очень удобное слово в дипломатическом языке. Его вставляют тогда, когда оно наиболее нужно. Используется там, где нужно заткнуть дыру, там ищут это слово. В нашем случае компромисс недостижим. Из-за позиции России, которая принципиально не хочет отказаться от идеи, что Киев почему-то должен признать псевдореспублики и российскую принадлежность Крыма.

Здесь возникает еще и культурная определенная проблема. Они не понимают, что у нас политические решения принимаются по-другому, чем у них. Компромисс возможен только в том случае, если Москва изменит подходы к решению проблем войны и мира. Мы прямо сейчас ждем, когда Кремль осознает серьезность собственных проблем.

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Можно ли договориться с убийцами

Никакого документа (который должен стать итогом переговоров – 24 канал) сейчас никто не готовит. Просто потому, что это невозможно делать в одностороннем порядке. Мы хотим предложить России предоставить нам какие-то гарантии безопасности. Вопрос в том, готова ли она его подписать и признают ли россияне нас в определенных международным правом границах.

Во всяком случае, пока мы не знаем точно грани компромисса. А знаем только, что он когда-нибудь будет. До этого будет продолжаться война. И однажды Россия решит, что, возможно, нужно уступить, потому что иначе ее ждет крах.

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