Війна на виснаження

Росіяни на це й розраховують. Вони хочуть своїми неприпустимими діями змусити нас припинити чинити опір. Путін хоче, щоб нами опанував сумнів щодо доцільності продовження війни, щоб потім укласти вигідний для нього самого мир.

Треба знати Непрактичні вимоги, поступки та посередники: навіщо Україні переговори з Росією

Компроміс – це дуже зручне слово в дипломатичній мові. Його вставляють тоді, коли воно найбільш потрібне. Використовується там, де треба заткнути дірку, там шукають це слово. В нашому випадку компроміс недосяжний. Через позицію Росії, яка принципово не хоче відмовитися від ідеї того, що Київ чомусь має визнати псевдореспуліки і російську приналежність Криму.

Тут постає ще й культурна певна проблема. Вони не розуміють, що у нас політичні рішення ухвалюються по-іншому, ніж у них. Компроміс можливий лише, коли Москва змінить підходи до розв'язання проблем війни та миру. Ми просто зараз чекаємо, коли Кремль усвідомить серйозність власних проблем.

Актуально ЗСУ кожного дня меле фарш із сотень окупантів: навіщо насправді Росія веде війну в Україні

Чи можливо домовитись із вбивцями

Ніякого документу (який має стати підсумком перемовин – 24 канал) зараз ніхто не готує. Просто тому, що це неможливо робити в односторонньому порядку. Ми хочемо запропонувати Росії дати нам якісь гарантії безпеки. Питання в тому, чи готова вона його підписати й чи визнають росіяни нас у визначених міжнародним правом кордонах.

В будь-якому разі, поки ми не знаємо точно грані компромісу. А знаємо тільки, що він колись буде. Доти триватиме війна. І одного дня Росія вирішить, що, можливо, треба поступитися, бо інакше її чекає крах.

Варте уваги – Веніславський заявив, що переговорні позиції України посилилися: дивіться відео