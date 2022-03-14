На одних йогуртах не протянут: Danone не планирует уходить из России и останавливать там бизнес

Уже более ста мировых компаний покинули рынок России после того, как ее войска ворвались на Украину. Впрочем, многие все же продолжают сотрудничество с оккупантом.

Одной из таких является французская компания по производству молочной продукции Danone. Она не планирует уходить из России и останавливать там бизнес.

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Danone не уходит из России

"Компания не планирует остановку бизнеса и уход из России. Приоритетом Danone в России сейчас безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса",

– заявили в пресс-службе Danone.

Как обратили внимание в компании, сейчас главная задача бизнеса – обеспечение потребителей и пациентов необходимыми пищевыми продуктами.

Друзья, теперь поняли, какую продукцию больше никогда не берем?

– подчеркнул спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Напомним, ранее компания заявила, что прекращает все инвестпроекты в Россию, но на рынке остается.

Какие компании покинули Россию

Starbucks закрывает кафе.

закрывает кафе. McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.

закрывает все свои 850 ресторанов. KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.

и прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают. Присоединились и Mars , Sony и Hugo Boss .

, и . PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.

заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом. К бойкоту российского рынка присоединилась Coca-Cola , которая раньше заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.

, которая раньше заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией. Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.

разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок. Глянцевые журналы GQ , Vogue , Tatler , Glamour , AD прекращают деятельность.

, , , , прекращают деятельность. L'Oreal закрывает магазины.

закрывает магазины. Lamborghini останавливает деятельность.

останавливает деятельность. Ferrari отказывается производить машины для России.

отказывается производить машины для России. Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.

не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора. Cropp , House Brand , Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.

, , и закрывают онлайн-магазины. Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.

останавливает бизнес в России. Ведущая компания по продажам косметики Avon прекратила деятельность в России

прекратила деятельность в России Американская компания Brown-Forman , известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.

, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию. Американская сеть кофеен, известная своими фирменными пончиками, Dunkin' Donuts приняла решение уйти с рынка кровожадной страны.

приняла решение уйти с рынка кровожадной страны. Американский сайт eBay также заявил, что прекращает деятельность в России.

также заявил, что прекращает деятельность в России. В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".

сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России". Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессорке.

также прекращает работу в стране-агрессорке. Фармацевтическая компания Pfizer тоже решила приостановить планируемые инвестиции в России.

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