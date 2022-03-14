На одних йогуртах не протянут: Danone не планирует уходить из России и останавливать там бизнес

14 марта 2022 , 16:35
Читати новину українською

Источник:

телеграмм Сергея Братчука

Уже более ста мировых компаний покинули рынок России после того, как ее войска ворвались на Украину. Впрочем, многие все же продолжают сотрудничество с оккупантом.

Одной из таких является французская компания по производству молочной продукции Danone. Она не планирует уходить из России и останавливать там бизнес.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Danone не уходит из России

"Компания не планирует остановку бизнеса и уход из России. Приоритетом Danone в России сейчас безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса", 
– заявили в пресс-службе Danone.

Как обратили внимание в компании, сейчас главная задача бизнеса – обеспечение потребителей и пациентов необходимыми пищевыми продуктами.

Друзья, теперь поняли, какую продукцию больше никогда не берем?
– подчеркнул спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Напомним, ранее компания заявила, что прекращает все инвестпроекты в Россию, но на рынке остается.

Какие компании покинули Россию

  • Starbucks закрывает кафе.
  • McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
  • KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
  • Присоединились и Mars, Sony и Hugo Boss.
  • PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
  • К бойкоту российского рынка присоединилась Coca-Cola, которая раньше заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.
  • Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
  • Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
  • L'Oreal закрывает магазины.
  • Lamborghini останавливает деятельность.
  • Ferrari отказывается производить машины для России.
  • Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.
  • Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
  • Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
  • Ведущая компания по продажам косметики Avon прекратила деятельность в России
  • Американская компания Brown-Forman, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.
  • Американская сеть кофеен, известная своими фирменными пончиками, Dunkin' Donuts приняла решение уйти с рынка кровожадной страны.
  • Американский сайт eBay также заявил, что прекращает деятельность в России.
  • В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".
  • Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессорке.
  • Фармацевтическая компания Pfizer тоже решила приостановить планируемые инвестиции в России.

Может заинтересовать – блог Овдиенко о санкциях против России: смотрите видео 

 

Автор: Марта Касіянчук