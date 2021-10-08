"Одним врагом меньше": "слуга" Третьякова в Раде спровоцировала скандал из-за смерти Полякова

Представители фракции "За Майбутнє" заявили с трибуны Верховной Рады о возмутительных высказываниях в чате "Слуг народа". Нардеп от президентской политсилы Галина Третьякова написала о смерти Антона Полякова, что "одним врагом стало меньше".

С таким заявлением выступил с трибуны нардеп Игорь Палица. С ним к президиуму Рады подошла вся фракция.

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Это недопустимо, – Палица

Только что в вашем ("Слуг народа" – 24 канал) партийном чате руководитель комитета, который должен заниматься людьми, детьми написала, что одним врагом стало меньше – о Полякове. Я хотел бы попросить вас сделать вывод из слов госпожи Третьяковой. Я считаю, что это недопустимо,

– сказал Палица.

Политик подчеркнул, что каким бы политическим оппонентом Поляков не был, так выражаться нельзя, ведь умер человек. Палица попросил Стефанчука найти выход из ситуации.

Третьякова попросила о реплике

Часть зала информацию о словах Третьяковой встретила криком "позор". Сразу после этого реплику попросила сама Третьякова. Стефанчук переспросил нардепа, уверена ли она, что хочет отвечать, и заметил, если такие слова были – они недопустимы.

У меня два замечания: первое, откуда "За Майбутнє" знает, о чем пишет в чате "Слуга народа"? А, во-вторых, когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку здесь в зале Конституцией, считают, что они кому-то могут накидывать "платки" мне на рот,

– сказала Третьякова.

Слова нардепа зал встретил возмутительными окриками. Стефанчук попытался остановить Третьякову, а потом просто приказал выключить ей микрофон. Первый вице-спикер подчеркнул, что жизнь человека – высшая ценность, поэтому стоит прекратить любые спекуляции.

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Арахамия извинился за слова Третьяковой

Впоследствии глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия с трибуны парламента извинился за слова Третьяковой.

Я хочу публично извиниться перед членами семьи, близкими погибшего коллеги. Об усопших говорим либо хорошее, либо ничего. Почтим его память минутой молчания,

– сказал Арахамия.

Стефанчук сообщил, что будет письмо от председателей фракций и групп – обот пленарных заседаний, а впоследствии, возможно, от должности председателя комитета.

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