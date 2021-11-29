Одно из лучших представлений Украины за рубежом: пианист Барышевский об украинской музыке

Исполнять украинскую музыку на международных сценах – очень важно, ведь это одно из лучших представлений нашего государства за рубежом. Именно так считает самый титулованный украинский пианист, солист Национальной филармонии Украины, лауреат 30 самых престижных международных конкурсов Антоний Барышевский.

Такое мнение он высказал в рамках проекта "Делаем украинское", запуск которого компания "Метинвест" приурочила к своему пятнадцатилетию.

Так получилось, что я довольно много уже где побывал. Мне кажется очень важным исполнять украинскую музыку, потому что это одно из лучших представлений своей страны и ее культурного, скажем так, достояния,

– отметил музыкант.

Антоний Барышевский выступает в разных странах мира перед разными аудиториями, поскольку является солистом Национальной филармонии. По его словам, украинская публика ничем не уступает по уровню образованности любой другой.

"Приятно, что в последнее время в мире все же достаточно известны имена, скажем, Сильвестрова. Недавно выпустился альбом Сильвестрова на "Дойче Граммофон" (немецкий бренд звукозаписи классической музыки – 24 канал). Я знаю, что на достаточно мощном лейбле "Наксус" вышел диск с произведениями Сильвестрова, выполненных украинскими исполнителями, в частности, пианистом Олегом Безбородько", – поделился Барышевский.

Украинский пианист считает, что в Украине есть немало музыкальных талантов: от пианистов и скрипачей до композиторов и вокалистов. В частности, Украина богата профессиональными школами и опытными учителями, современными музыкальными институтами и площадками.

По словам выдающегося музыканта, в среде украинской современной классической музыки происходит достаточно много интересного.

Работают благотворительные фонды, которые дают гранды молодым музыкантам. Есть концертные агентства, которые организуют интересные концерты современной, классической, барочной музыки. И мы все – исполнители, композиторы, кураторы – мы все делаем украинское,

– подытожил исполнитель.

Видеопроект "Делаем украинское" компании "Метинвест" – это сериал об украинцах, которые прославляют нашу страну за рубежом и создают что-то уникальное. Ранее в рамках проекта были рассказаны истории генерального директора Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрея Халпахчи, чемпиона мира по высшему пилотажу Тимура Фаткуллина, изобретателей Максима Гавриленко и Евгения Эрика, архитектора Сергея Махно, звезды украинского баскетбола Дмитрия Крива, а также авиаконструктора Юрия Яковлева.