Это самый большой шаг на усиления Европы, – Зеленский обратился к участникам саммита ЕС

Владимир Зеленский заявил, что 23 июня приняли одно из самых важных для Украины решений за все 30 лет ее независимости. Кроме того, это - самый большой шаг на усиления Европы, который сейчас можно сделать.

После принятия исторического решения Зеленский обратился к участникам саммита ЕС. Украинский лидер поздравил всех, кто поддерживает свободу, напоминает 24 канал. Президент вспомнил, что именно с этих слов начал свое выступление перед Евросоветом еще 24 марта.

Заметьте Украина получила статус кандидата в ЕС

Зеленский подчеркнул, что за эти 3 месяца Украина и ЕС прошли путь, от которого всегда будет идти отсчет новой истории Европы – настоящей, объединенной, без "серых зон". Зеленский подчеркнул, что эта Европа умеет защищать свои ценности, свое будущее.

Это самый большой шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, именно в наше время и именно в таких условиях, когда российская война испытывает нашу способность сохранить свободу и единство,

– заявил президент.

Во время выступления Зеленский вспомнил, как подали заявку на вступление Украины в ЕС – это был 5 день полномасштабной войны. Президент заявил, что ответы на опросник предоставили чрезвычайно быстро и качественно. Зеленский подчеркнул, что Украина способна стать полноправным членом ЕС.

Все страны ЕС – за нас

Зеленский поблагодарил все страны ЕС за поддержку и отметил помощь каждого государства.

Украинский лидер поблагодарил Гитанаса Науседу – президента Литвы – и подчеркнул: Украина благодарна его народу и ему лично.

Зеленский выразил слова благодарности Латвии и ее премьер-министру Кришьянису Кариньшу. Президент отметил: он убежден, что вместе страны смогут усилить международный правопорядок.

Украинский лидер обратился к Кае Каллас – премьер-министру Эстонии. Зеленский подчеркнул, что страна сделала очень много, а "помогая одному, помогаем всем".

Зеленский поблагодарил Матеуша Моравецкого – премьер-министра Польши. Президент отметил, что Польша, польский народ и президент Анджей Дуда – вместе с Украиной на ее пути в ЕС "действительно являются братьями".

Украинский лидер поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона. Зеленский подчеркнул, что его французский коллега может быть уверен: вместе с Украиной Европа сможет быть в числе глобальных лидеров.

Зеленский обратился к Петру Фиале – премьер-министру Чехии. Президент поблагодарил и отметил: он надеется, что две страны будут вместе на пути к полноправному членству Украины в ЕС.

Украинский лидер поблагодарил Клауса Йоханниса – президента Румынии. Зеленский подчеркнул, что сотрудничество Украины и Румынии в регионе и на уровне европейских структур может стать одной из основ глобальной стабильности.

Зеленский поблагодарил Кирилла Петкова – премьер-министра Болгарии – за то, что его страна, не колеблясь, выбрала сторону добра в войне России с Украиной. Украинский лидер добавил: он знает, что Болгарии непросто.

Президент поблагодарил Кириакоса Мицотакиса – премьер-министра Греции – и греческий народ. Зеленский признался, что очень любит Грецию.

Зеленский поблагодарил Германию и канцлера Олафа Шольца за поддержку в решающий момент.

Украинский лидер обратился со словами благодарности к Антониу Коште – премьер-министру Португалии. Зеленский подчеркнул: он уверен, что Украина и Португалия только будут наращивать положительные связи.

Зеленский поблагодарил Андрея Пленковича за поддержку, а также – за помощь опытом. Его Украина использует, чтобы защитить свою свободу.

Украинский лидер поблагодарил Магдалену Андерссон – премьер-министра Швеции – словами "сине-желтые действительно всегда вместе".

Зеленский обратился к Дании. Он подчеркнул, что готовность премьер-министра Санны Марин противостоять агрессии просто поражает.

Президент поблагодарил Марка Рютте – премьер-министра Нидерландов. Зеленский заверил, что "выбор Украины точно усилит нашу общую европейскую свободу, силу права и наше единство в многообразии".

Зеленский поблагодарил Роберта Абеля – премьер-министра Мальты. Украинский лидер добавил, что именно голос острова делает европейское сообщество совершенным.

Президент поблагодарил Метте Фредериксен премьер-министра Дании. Украинский лидер подчеркнул, что с Украиной защита европейских ценностей только усилится.

Зеленский обратился к Ксавье Бетелю – премьер-министру Люксембурга. Украинский лидер подчеркнул, что они действительно понимают друг друга. Кроме того, эта энергия вдохновляет на будущие победы.

Украинский лидер обратился к президенту Кипра Никосу Анастасиадису. Зеленский поблагодарил его за выбор в пользу наших людей и их ценностей".

Зеленский поблагодарил Марио Драги – премьер-министра Италии – за прочность и настойчивость. Украинский лидер добавил, что Драги доказывает: "принципы порядочных людей – это действительно фундамент Европы".

Президент поблагодарил Педро Санчеса – премьер-министра Испании. Украинский лидер подчеркнул: он надеется, что Украина и Испания смогут значительно усилить отношения.

Зеленский обратился к Александеру де Кроо – премьер-министру Бельгии. Украинский лидер выразил надежду, что они смогут часто видеться в Брюсселе по общим европейским делам.

Президент поблагодарил Карла Неггамера – канцлера Австрии. Зеленский подчеркнул: он уверен, что вместе они смогут сделать Европу еще более безопасной и исторически самой стабильной.

Украинский лидер поблагодарил Микхолу Мартину – премьер-министра Ирландии. Зеленский заявил об историческом сближении народов.

Также Зеленский поблагодарил Виктора Орбана – премьер-министра Венгрии. Украинский лидер подчеркнул: "Вместе мы способны на гораздо большее, чем поодиночке".

Зеленский поблагодарил Мецоли, Мишеля и фон дер Ляйен

Зеленский также обратился со словами благодарности к Роберте Мецоли – президенту Европарламента. Украинский лидер подчеркнул, что она первой уже на следующий день после подачи заявки поддержали предоставление Украине статуса страны-кандидата.

"Господин президент Европейского совета, дорогой Шарль, госпожа президент Европейской комиссии, уважаемая Урсула, я благодарен вам обоим за лидерство, которое вело нас всех к этому дню. Я благодарен за искреннюю помощь, за веру в Украину, в украинцев, в нас всех", – заявил президент.

Зеленский поблагодарил участников саммита ЕС за предоставление Украине статуса кандидата: смотрите видео

! Во время выступления Зеленский поблагодарил также украинских защитников и защитниц. Президент подчеркнул, что благодарен "каждому и каждой, кто с оружием в руках защищает независимость Украины, защищает свободу Европы".